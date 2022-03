Une actrice de "Vikings : Walhalla" est tombé amoureux d’Henry Cavill après The Witcher

Netflix

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus connus de l’industrie et continue de charmer des milliers de fans, mais aussi quelques actrices ? Découvrez qui est l’artiste qui est tombé amoureux de lui après l’avoir rencontré sur le tournage de Le sorceleur.

© GettyHenry Cavill

Il ne fait aucun doute que ces derniers temps le nom de Henry Cavill a pris plus de pertinence que prévu. Son renvoi de Warner a été l’un des moments où il a été le plus nommé, mais à son tour, son rôle principal dans Le sorceleur pris tous les yeux. L’acteur incarne, dans cette série Netflix, le magnifique sorcier Geralt de Riv, un rôle qui l’a catapulté à la renommée internationale grâce au fait qu’il a pu montrer la meilleure version de lui-même.

En effet, outre son interprétation Le sorceleur C’est l’une des séries les plus regardées de l’histoire de la plateforme et elle a déjà deux saisons disponibles tandis que la troisième est en pleine production. A tel point que, pour l’instant, Henry Cavill Il travaille sur d’autres projets tels que le nouveau qui jouera aux côtés de Dua Lipa. Cependant, il convient de noter que pendant qu’ils sont en pause, le casting de la fiction Netflix n’oublie pas son protagoniste.

Eh bien, la vérité est que récemment, une actrice qui fait maintenant partie de Vikings : Walhalla et faisait également partie de Le sorceleur Il vient d’avouer être tombé amoureux de la star du strip. C’est ni plus ni moins que Frida Gustavsson qui dans la suite de vikings Elle joue Freydis, tandis que dans la bande d’univers d’Andrzej Sapkowski, elle a joué la mère de Geralt, Visenna.

Selon ce qu’elle a déclaré dans une interview avec Collider, Gustavsson était ravie de Cavill après avoir vu son professionnalisme et, d’après ce qu’elle a dit, c’est ainsi qu’une star devrait se comporter. « Ce que je retiens le plus de la série (The Witcher), c’est d’avoir travaillé avec Henry Cavill. Il m’a beaucoup appris sur la façon dont un numéro un doit se comporter. Je n’ai que deux courtes scènes avec lui, mais c’était incroyable de voir une star de cette ampleur être si collaborative.», a-t-il commencé par dire.

Puis, il a ajouté plus d’éloges pour l’interprète : « C’était très très doux » et, en plus, il a dit que Cavill « Il s’assurait que tout le monde sur le plateau était à l’aise, que tout le monde connaissait son nom et qu’il connaissait leurs noms.”. Et, ce genre d’attitudes d’Henry a été une grande source d’inspiration pour la jeune actrice émergente : « Rencontrer cet homme, qui est non seulement le plus talentueux et le plus beau, mais une personne charmante, a été une grande inspiration pour moi.”.

D’ailleurs, d’après ce qu’elle a rapporté, c’est ainsi qu’elle souhaite se comporter afin d’être un exemple à l’avenir sur un plateau de tournage. « J’ai hâte d’apporter ces qualités et de m’assurer que tous ceux qui travaillent avec moi se sentent vus.« , mentionné. Et avec ces mots Henry Cavill il redevient l’un des acteurs les plus flattés par ses pairs puisque ce n’est pas la première fois que l’on parle en bien de lui et de sa bonne humeur dans Le sorceleur.

