« La famille Ingalls »: ce que Melissa Gilbert pensait vraiment de Michael Landon lorsqu’elle l’a rencontré

« Petite maison dans la prairie»Est une série télévisée dramatique historique de l’Ouest américain, mettant en vedette Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle et Melissa Sue Anderson, sur la famille Ingalls vivant dans une ferme à Plum Creek près de Walnut Grove, Minnesota, dans les années 1870, 1880 et 1890.

Le spectacle est une adaptation de la série de livres « Petite maison« best-seller de Laura Ingalls Wilder. Au 1972, avec le soutien de sa femme et de sa fille, le producteur de télévision et ancien dirigeant de NBC, Ed Friendly, a acquis les droits cinématographiques et télévisuels sur les romans de Wilder des mains de Roger Lea MacBride et embauché Blanche hanalis pour écrire le scénario d’un film pilote de deux heures.

Mélissa Gilbert Oui Michael Landon Ils ont joué père et fille dans la famille Ingalls. Au 1974, Se poser sur a créé la série et a agi en tant que Charles «Pa» Ingalls. Choisi Gilbert jouer Laura Ingalls, sa deuxième plus jeune fille et le personnage central de l’émission. Des décennies après la première de « Petite maison dans la prairie« , Gilbert a partagé ce qu’il pensait Se poser sur lors de leur première rencontre.

Dans ses mémoires, « Conte des prairies« , Mélissa Gilbert Appeler pour Michael Landon son « Parent de substitution plus grand que nature ». Il a non seulement joué son père dans « Petite maison dans la prairie« , mais devint plutôt une figure paternelle pour elle presque immédiatement après avoir été choisie comme Laura Ingalls, et surtout après la mort de son propre père. La première impression que Gilbert avait de Se poser sur il est resté gravé sur l’actrice toute sa vie.

CE QUE MELISSA GILBERT A PENSÉ À MICHAEL LANDON QUAND ELLE LE RENCONTRE?

Gilbert Elle était une actrice enfant qui travaillait lorsqu’elle a auditionné pour le rôle de Laura Ingalls. Elle avait participé à pas mal de publicités et n’était pas étrangère aux auditions télévisées. « J’ai lu pour [Michael Landon] dans une pièce des Paramount Studios », écrit dans ses mémoires. «Je me souviens avoir pensé, mon Dieu, il est vraiment beau. Il émettait un type d’énergie différent de celui des gens ordinaires. C’était une puissance plus élevée. «

Gilbert vu Se poser sur une semaine plus tard pour un test d’écran. Là, d’autres jeunes acteurs ont lu à Laura avec Se poser sur Oui Mélissa Sue Anderson, qui jouerait la sœur aînée de Laura, Mary. Une fois de plus, Gilbert a été attiré par Se poser sur, et ils avaient une excellente chimie de travail.

Peu de temps avant la mort de Se poser sur, Gilbert Il l’a vu au mariage de sa fille. Alors qu’elle le rattrapait, elle lui raconta comment elle s’était assurée d’avoir le rôle de Laura. « Quand est venu le temps de montrer tous les tests d’écran aux responsables du réseau, il leur a juste montré les miens », a écrit.

« Je le savais », dit-il, selon Gilbert. «J’ai tout de suite su que tu étais elle et je ne voulais même pas qu’ils pensent à quelqu’un d’autre.. Une semaine avant Se poser sur mort d’un cancer, Gilbert lui a rendu visite à la maison. Là, le même sentiment a fait écho. « Je veux que tu saches, j’ai vu tout ce que tu as fait », dit-il, écris Gilbert. « Je ai toujours savais. Je savais que tu serais la bonne « .

Pour Melissa, Michael Landon est devenu une partie importante de sa vie et est devenu une personne qu’elle admirait beaucoup. (Photo: NBC)

L’attrait initial de Gilbert pour Se poser sur Il n’a grandi que pendant le tournage du pilote. Elle pensa aussitôt à son monde. « Je pouvais à peine détacher mes yeux de lui », a écrit. «Je n’ai jamais vu un homme en personne qui ait été construit comme lui. C’était un triangle à l’envers, épais, musclé et dur au-delà de mon imagination. « . Gilbert, en particulier, souvenez-vous du chemin Se poser sur « Il a fumé une cigarette après l’autre. »

«Le premier jour de tournage, nous étions dans la neige et il nous donnait des indications lorsqu’il a pris sa cigarette et l’a éteinte dans la paume de son gant», a écrit. «Je voulais courir vers ma mère et lui dire: ‘Avez-vous vu ça?’ Il l’a fait tout le temps. Puis il sortit le tabac, l’étala sur le sol et mit le filtre dans la poche de sa veste, où tout au long de la journée il accumulait une belle collection, qu’il jetait ensuite « . La jeune actrice a été étonnée. « Je n’ai jamais vu un homme aussi » macho « », a écrit. « C’était comme James Bond ou Batman ».