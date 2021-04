Les attentes de Zachary Quinto pour Star Trek 4 sont faibles, mais il pense toujours que cela pourrait être amusant

Malgré une base de fans aussi fervente que Guerres des étoiles, les Star Trek la franchise n’a jamais été aussi performante sur grand écran. En 2009, JJ Abrams a redémarré Star Trek pour le grand écran, présentant des versions plus jeunes du capitaine Kirk, Spock et le reste de l’équipage de l’USS Enterprise dans le but de démarrer une nouvelle franchise cinématographique. Zachary Quinto a joué Spock dans les trois films de la série qui ont été publiés avec un succès modéré. Dans une interview avec PopCulture, l’acteur a admis qu’il n’avait plus aucune attente que Star Trek 4 est en vue.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée réelle de ce qui se passe avec Star Trek. [But] nous nous aimons tous et nous aimons tous cette expérience et je suis sûr que si elle revient et que nous sommes tous disponibles, je suis sûr que nous serions heureux de revenir à bord. Sans jeu de mots. Mais je ne sais pas – c’est entre les mains d’autres personnes et je sais que, pour ma part, j’ai en quelque sorte évolué en termes d’attentes, mais on ne sait jamais que les choses reviennent de manière surprenante et que c’est des moments surprenants, et ça pourrait être amusant si ça arrive. «

La vérité est que, tandis que le Star Trek les films rapportaient beaucoup d’argent, avec le plus gros bénéfice de la liste, Star Trek dans les ténèbres frappant 467 millions de dollars au box-office, les films n’ont jamais pu faire des chiffres similaires au MCU, Guerres des étoiles ou même Rapide furieux. Cela signifiait que les dépenses liées à la réalisation des films, associées à de lourdes campagnes de marketing, ont finalement conduit à la Star Trek série parvenant à peine à atteindre le seuil de rentabilité en termes de revenus.

Avec un peu de chance, Zachary Quinto aura un jour l’occasion de glisser à nouveau sur les oreilles pointues en tant que Spock, ce que l’acteur adorerait refaire dans les bonnes circonstances.

« Je considère tout et tout ce qui entre dans mon expérience et je le considère sur une base individuelle en fonction de critères spécifiques à cette époque et à ces circonstances. Il est difficile d’être théorique sur les choses … j’aime ce personnage. J’adore ça. Je pense qu’il y a beaucoup de possibilités de narration là-dedans et je serais certainement ouvert à toute conversation, mais cela dépend du qui, quoi, où, quand et comment et pourquoi – et comme toutes ces questions auxquelles on ne peut répondre dans des détails, pas nécessairement de manière hypothétique. Nous verrons donc. «

Un quatrième film de la série avait été annoncé en 2016, avec Quinto à bord pour revenir en tant que Spock, avec Chris Pine en tant que Kirk et Chris Hemsworth en tant que père de Kirk. Mais le projet est coincé dans l’enfer du développement depuis longtemps. Le scénario du film a évolué, plusieurs écrivains se joignant au projet puis le quittant au fil du temps. Pour l’instant, Paramount semble se concentrer sur le côté streaming et télévision de Star Trek, avec des émissions comme Picard et Ponts inférieurs attirant les éloges des fans et des critiques. Cette nouvelle provient de popculture.com.

