Le meilleur personnage Marvel de tous les temps

Marvel a passé des années dans différents médias tels que les romans graphiques, les séries, les dessins animés et les films. Pendant tout ce temps : qui était votre meilleur héros ?

La marque merveille a su transcender le monde des dessins animés et ses personnages ont atteint l’imaginaire collectif de la société postmoderne dans différents médias tels que les séries d’action en direct, les dessins animés, les jeux vidéo et même le sien Univers cinématographique qui a réussi à dominer complètement la scène de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Ces héros et ces méchants ont réalisé l’inimaginable !

En ce sens, il existe de nombreux super-héros de merveille qui ont marqué la mythologie populaire, faisant partie des marques les plus importantes Spider-Man, Iron Man, Thor et même Hulk. Tous faisaient partie de l’équipe connue sous le nom de Avengers qui a fait ses débuts au cinéma en 2012, marquant une étape importante pour le genre de super-héros qui n’avait rien vu de cette ampleur jusqu’à présent.

La vérité est que les films Univers cinématographique Marvel Ils ont balayé le box-office international en transformant leurs personnages en personnages réels et parmi eux, il y en a un qui est, sans aucun doute, le meilleur et le plus représentatif des valeurs qu’un citoyen devrait avoir tout en sauvant le meilleur d’une personne. C’est quelqu’un qui peut prendre un coup, se lever et dire : « Je peux faire ça toute la journée ».

Qui est le meilleur héros Marvel ?

De qui parle-t-on? Vous l’avez sûrement déjà deviné. celui choisi par spoilers comme le meilleur personnage merveille c’est lui Capitaine Amérique, ce héros qui a été figé dans la glace après avoir combattu Red Skull et Hydra pour atteindre les temps modernes et découvrir un monde qui avait complètement changé où il n’était plus aussi clair qui est bon et qui est mauvais. Steve Rogers, magistralement joué par Chris Evansest une boussole de valeurs éthiques.

Au cours de sa carrière dans le MCU, il a fait face à différentes menaces, peut-être la plus difficile de toutes a été le combat au sein du vengeurs, quand ils ont séparé le produit du Accords de Sokovie, où les gouvernements du monde entier voulaient réglementer l’activité des super-héros et Steve n’était pas d’accord avec cette mesure, confrontant Tony Stark. Bien que cela ait été suivi par l’arrivée de Thanos sur Terre…

C’est dans l’affrontement contre le Mad Titan que le Capitaine Amérique joué dans l’un des moments les plus célébrés par le public de la Univers cinématographique Marvel lorsque Steve Rogers s’est montré digne de lever le marteau Mjolnir pour utiliser l’arme asgardienne dans un combat total contre Thanos qui voulait briser la volonté des héros de la Terre. Leur chef, le Capitaine Amériquen’a jamais permis que cela se produise et c’est pourquoi il est notre choix en tant que « Numéro 1 » du MCU.

