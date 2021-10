Qu’est-il arrivé à Dwight « DJ » Grant ? Un adolescent de Floride tué dans une attaque à l’épée

Trois adolescents ont été inculpés pour le meurtre de Dwight « DJ » Grant, un adolescent de Floride retrouvé mort le 19 octobre.

Les trois adolescents qui auraient commis le meurtre brutal de leur camarade de classe du lycée Miramar ont été accusés de meurtre au premier degré, de falsification de preuves et de complot criminel.

Les trois adolescents de Floride seront jugés comme des adultes pour le meurtre commis avec un couteau et une épée.

Qu’est-il arrivé à Dwight ‘DJ’ Grant ?

Grant, 18 ans, aurait été attiré hors de son appartement par son amie de 17 ans, qui l’a fait descendre les escaliers où un piège l’attendait.

Selon des images de surveillance, son petit ami de 17 ans et leur amie de 16 ans ont jeté Grant au sol, l’ont poignardé dans le cou, puis lui ont enfoncé une épée dans la poitrine, le tuant.

Les adolescents auraient planifié le meurtre de Dwight Grant à l’avance.

Selon l’affidavit d’arrestation, les adolescents avaient planifié le meurtre plusieurs jours à l’avance après que le petit ami se soit fâché contre Grant pour avoir couché avec son ex-petite amie, avec qui il avait toujours un lien émotionnel.

« Le meurtre arrivera certainement bientôt », a-t-il déclaré à sa petite amie dans des textes jusqu’au 17 octobre. « Cela se passe par [homecoming]. «

Elle a répondu en disant: « [O]h – vois que je peux aider », puis a recruté la jeune fille de 16 ans en lui disant que Grant avait « violé » sa petite amie – ce qui n’était pas vrai.

Une porte-parole du département de police de Miramar a déclaré au Washington Post que les affirmations du garçon de 17 ans étaient fausses, affirmant que « nous n’avons aucune preuve d’agression sexuelle ».

« Les détectives ont parlé avec cette ex-petite amie et elle a déclaré que la relation sexuelle était consensuelle », a-t-elle poursuivi. « Nous avons ressenti le besoin de le mentionner pour éviter tout malentendu concernant la victime. »

Le 17, jour du meurtre, les trois adolescents se sont retrouvés dans une aire de jeux près du complexe d’appartements du jeune de 16 ans vêtus de vêtements entièrement noirs.

La jeune fille de 17 ans aurait envoyé un texto à Grant au cours des derniers jours, essayant de planifier un moment pour qu’ils se rencontrent avec la promesse de sexe.

Vers 19 heures, des images de surveillance montrent le groupe quittant le complexe d’appartements du jeune de 16 ans et entrant dans les minutes de Grant, c’est-à-dire lorsque le jeune de 17 ans l’a appelé.

Selon un affidavit, l’attaque a commencé à 19h09 lorsque la jeune fille de 16 ans tenait l’épée qui avait été utilisée pour tuer Grant, qu’elle a lâchée peu de temps après son arrivée.

Grant a tenté d’échapper à ses agresseurs.

Après avoir inspecté les lieux, Grant aurait tenté de s’enfuir des trois adolescents mais a été rattrapé par le garçon, qui a dit « vous savez que je dois vous tuer maintenant ».

Grant a tenté de s’enfuir une deuxième fois, plaidant pour sa vie, mais a été coincé par la jeune fille de 16 ans pendant que le garçon le frappait à plusieurs reprises.

D’une manière ou d’une autre, il a réussi à ramasser l’épée qui a été abandonnée par la jeune fille de 16 ans.

« La victime a levé l’épée pour se protéger et [the 16-year-old] observé [the boy] sortir le petit couteau qu’il avait et poignarder la victime sur le côté droit de son cou », a déclaré l’affidavit.

Le garçon a ensuite dit à la jeune fille de 16 ans « de prendre l’épée et d’y mettre fin », a-t-elle déclaré à la police. En cas de refus, cependant, elle lui a tendu l’épée et lui a dit « tu fais ça », ce qu’il a fait – en plongeant l’épée dans sa poitrine et en le tuant.

« Ils jettent ensuite le corps sans vie de la victime par-dessus une balustrade et dans des buissons … devant la cage d’escalier », a déclaré la police.

Les prétendus adolescents ont ensuite tenté de nettoyer la scène du crime – en utilisant des matériaux de nettoyage qu’ils avaient apportés au préalable pour nettoyer le sang, en déplaçant le corps de Grant dans un buisson à proximité et en brûlant leurs vêtements dans un petit feu de joie.

La mère de Grant a signalé sa disparition le 17 octobre.

Ils sont retournés au complexe d’appartements de la jeune fille de 16 ans vers 20 h 30 et, quelques heures plus tard, la mère de Grant, Madge Emile, a tenté de signaler la disparition de son fils à la police.

Comme il avait déjà 18 ans, elle devrait attendre 48 heures avant de rappeler, elle a donc eu recours à d’autres méthodes.

Elle a contacté la jeune fille de 17 ans le soir même, lui demandant si elle avait vu Grant. L’adolescente a répondu qu’elle l’avait vu ce jour-là, mais « ne lui a plus parlé depuis et ne sait pas ce qui lui est arrivé ».

Deux jours plus tard, le 19 octobre, la mère de Grant a de nouveau appelé la police et leur a dit qu’elle avait examiné les images de surveillance – affirmant qu’elle avait vu «deux hommes battre son enfant, tandis qu’une femme regardait».

Les forces de l’ordre et les détectives sont arrivés dans le complexe d’appartements et ont fermé les lieux après avoir découvert des traces de sang et le corps « grièvement battu » de Grant.

La police a déclaré avoir connecté les adolescents grâce aux images de surveillance et aux preuves ADN, les arrêtant au cours du week-end en attendant leur procès.

La famille d’Emile a lancé un GoFundMe afin d’aider la mère de Grant à payer les frais funéraires.

Le procureur de l’État de Broward, Harold Pryor, a déclaré à NBC 6 qu’une équipe de procureurs principaux s’était réunie afin de décider s’ils seraient jugés comme des adultes et qu’après avoir examiné les preuves et les circonstances, ils ont décidé qu’ils le feraient.

« Si cette affaire devait être traitée comme une affaire de mineurs, la durée maximale du traitement résidentiel serait de 36 mois avant la libération », indique le communiqué de Pryor. « Une accusation de mineur signifierait que la personne serait libérée après trois ans dans le système et ne pourrait être gardée sous surveillance dans la communauté que jusqu’à l’âge de 21 ans. »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.