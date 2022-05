Steve-O s’est fait tatouer « tellement au-dessus de la ligne » qu’il l’a couvert

Stephen Gilchrist Glover, mieux connu pour son nom de scène Steve-O, est couvert de toutes sortes de tatouages.

L’artiste américain de 47 ans, YouTuber et cascadeur est devenu célèbre après son apparition dans la série télévisée de comédie-réalité Âne.

D’un portrait de lui-même faisant un pouce levé couvrant tout son dos à un visage souriant tatoué lors d’une conduite cahoteuse hors route, il est juste de dire que Steve-O n’hésite pas à utiliser une encre accrocheuse.

Avec une vie sauvage de rencontres folles avec des animaux, des cascades douloureuses et des farces douteuses, il en faut beaucoup pour que Steve-O soit embarrassé.

Mais même le Âne star regrette l’un des siens, disons, plus audacieux choix de tatouage.

La star de Jackass révèle la raison pour laquelle il avait recouvert une partie de son encre corporelle. Crédit : Shutterstock

En expliquant une sélection de ses encres corporelles les plus étranges sur sa chaîne YouTube, Steve-O a commencé à révéler la raison de la dissimulation de l’un de ses tatouages ​​​​les plus dérangeants.

Le qualifiant de « tellement dépassé », la personnalité de la télévision américaine a finalement expliqué l’origine de l’étrange tatouage d’autruche sur son biceps gauche.

Il a commencé à se rappeler : « C’était en 2006 et je me soûlais avec mes copains et nous parlions du fait que nous n’avions jamais voulu avoir d’enfants – ou du moins j’en étais vraiment convaincu. »

Le Âne La star a poursuivi: « Alors j’ai dit OK, je vais me faire tatouer un bébé dans un cercle avec une barre oblique comme un signe » No Babies « .

« Et nous avons pensé que c’était plutôt drôle, mais nous avons continué à boire et puis je me suis dit ‘oh non non non non, je vais avoir des ‘F *** Babies’.

« Mais ensuite j’ai pensé : ‘Je ne veux pas que les gens lisent plus de mots, j’ai déjà tellement de mots’.

« Et puis j’ai fini par aller avec une image d’un mec en train de baiser un bébé. »

Il a poursuivi: « Quand j’ai eu ce tatouage, je savais que je franchissais la ligne et c’était la raison pour laquelle je l’ai eu.

« C’était ma cascade folle que je faisais.

Steve-O a réalisé que le tatouage était « une grave erreur ». Crédit : Shutterstock

« Mais, dès que j’ai mis le pied à l’extérieur de ce salon de tatouage, ce couple est descendu et ils étaient ravis de me voir et je vais leur montrer – » regarde mon nouveau tatouage « .

«Et ils l’ont vu et le regard d’horreur putain sur leur visage m’a dit que j’avais en fait fait une grave erreur.

« Nous étions en train de filmer Jackass numéro deux à ce moment-là et j’ai gardé un bandana noué autour de mon bras pour le couvrir. »

Steve-O a alors commencé à expliquer comment le tatouage original est devenu l’autruche étrange qu’il a maintenant.

« J’ai montré à mon pote Bam Margera la dissimulation et il a dit : ‘tu devrais transformer cette goutte en autruche’.

« Et c’est ce que nous avons fait. J’ai demandé à Bam de dessiner l’autruche et Kat Von D l’a tatouée et j’ai pensé que c’était comme ‘problème résolu’. »

Alors là, mystère résolu – Steve-O a une autruche tatouée sur son bras par embarras pour une tache d’encre royalement douteuse.