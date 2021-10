Le créateur de « The Owl House » explique pourquoi Disney l’a annulé

Malgré la grande popularité que « The Owl House » a présentée au public depuis sa première en janvier 2020, Disney a choisi de lancer une troisième saison grandement écourtée par rapport au reste de la série, en plus d’annoncer que ce serait sa dernière versement, conduisant à toutes sortes de spéculations sur le sujet.

« The Owl House » nous présente les aventures d’une jeune adolescente nommée Luz Noceda, qui découvre l’entrée d’un royaume plein de magie dans lequel elle devient l’apprentie d’une sorcière nommée Eda tout en se liant d’amitié avec un démon nommé King.

Lors d’un récent fil de discussion sur Reddit, la créatrice de la série, Dana Terrace, a expliqué aux fans de « The Owl House » qu’elle avait été annulée car les dirigeants de Disney estimaient que cette production ne semblait pas correspondre au style de la marque, excluant que cela était dû aux faibles notes pour la représentation positive de la communauté LGBTQ +, comme l’indiquent certains rapports.

« L’histoire est sérialisée (presque comparée à l’anime moyen), notre public a tendance à vieillir et cela ne correspondait pas au goût d’un de ces sujets. C’est tout. N’est-ce pas fou? Cela me broie vraiment les tripes, me fait bouillir la cervelle, me donne des coups de pied dans les tibias, tout ça. C’est nul mais c’est ce que c’est », a déclaré Terrace dans son communiqué.

Malgré son agacement évident, Terrace a assuré qu’il restait encore des épisodes incroyables pour les fans de « The Owl House ». Alors que les première et deuxième saisons sont déjà disponibles dans le catalogue Disney +, la dernière saison se prépare pour leur arrivée dans le courant de 2022.

Aussi étranges que puissent paraître les explications des dirigeants à Terrace, la vérité est que « The Owl House » a été l’une des productions les plus acclamées et applaudies de Disney Channel et de son bloc de programmation dédié aux enfants entre six et douze ans, notamment à cause de la façon dont il dépeint ses personnages LGBTQ+ et ses relations personnelles.