Facebook n’est pas le premier à se renommer Meta : 10 autres entreprises qui ont changé de nom

Facebook a terminé sa semaine troublée avec une annonce – Facebook Inc., propriétaire du réseau social ainsi que d’Instagram, WhatsApp et d’autres entreprises, change son nom en Meta Platforms.

Comme l’a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans son article de blog, la marque existante ne pouvait « peut-être pas représenter tout ce que nous faisons aujourd’hui, et encore moins à l’avenir », et devait changer.

Alors que nous nous préparons à ce changement de nom, voici un aperçu d’autres entreprises qui ont récemment changé de marque.

Google à l’alphabet

En 2015, le géant de la recherche sur Internet – d’une valeur de plus de 400 milliards de dollars à l’époque – a annoncé qu’il changeait son nom pour Alphabet, un conglomérat technologique.

Larry Page, ancien directeur général, expliquant le déménagement avait déclaré: « Alphabet est principalement un ensemble d’entreprises. »

Il a en outre expliqué que la nouvelle entité aiderait l’entreprise à adopter une vision à long terme et à améliorer la « transparence et la surveillance » de ses actions. La nouvelle entité, a-t-il écrit, était un « alpha-bet (Alpha est le retour sur investissement par rapport à l’indice de référence), que nous recherchons !

Dunkin Donuts est maintenant juste Dunkin’

Aux États-Unis, Dunkin’ Donuts est une institution depuis 1950.

Cependant, en septembre 2018, la société américaine a supprimé « Donuts » de son nom et de son logo. Le directeur général de Dunkin ‘Brands avait déclaré que le changement des habitudes alimentaires avait conduit au changement.

Pour ceux qui se demandent si l’entreprise sert toujours des beignets – ils sont au menu et la chaîne en vend des milliards chaque année.

Burbn devient Instagram

Initialement, les fondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont nommé l’application de partage de photos Burbn en mettant l’accent sur le partage de position, le gain de points lors des enregistrements et le partage de photos après l’événement pour les utilisateurs d’iPhone.

Cependant, l’application a échoué en raison de plusieurs fonctionnalités compliquées. Il a ensuite été peaufiné et l’application a finalement renaît sous le nom d’Instagram en mettant l’accent sur l’aspect partage de photos.

Foodiebay crache du Zomato

En 2010, un annuaire alimentaire a vu le jour sous le nom de Foodiebay. Après deux ans, l’entreprise a été renommée Zomato. Actuellement évalué à plus de 3 milliards de dollars, Zomato a récemment fait la une des journaux en acquérant une participation dans Uber Eats.

Odeo se tourne vers Twitter

Ce qu’était Twitter et ce qu’il est devenu est un voyage merveilleux.

L’histoire raconte que l’ex-Googler Evan Williams avait une startup appelée Odeo. Ce serait une plateforme de podcasting. Evan a demandé à son ami, un autre ex-Googler nommé Biz Stone, de le rejoindre.

Lorsque Apple a lancé le podcasting iTunes et a rendu la plate-forme de podcasting d’Odeo non pertinente, Evan et Biz et un employé d’Odeo nommé Jack Dorsey ont décidé de créer quelque chose appelé Twitter à la place.

Et le 21 mars 2006, Dorsey a envoyé son premier tweet, disant « juste en train de configurer mon twttr ».

La WWF lutte avec la WWE

Après une longue bataille juridique, la plus grande entreprise de lutte au monde a été forcée de passer de la WWF à la WWE.

En 1994, l’association caritative pour la préservation de la faune a insisté pour que la World Wrestiling Federation signe un document juridique restreignant son utilisation en dehors des États-Unis. Cependant, la société de lutte a ignoré leur accord, ce qui a conduit à la bataille juridique et finalement en 2000, la société de Vince McMachon a rebaptisé sa société – World Wrestling Entertainment, et elle est finalement connue simplement sous le nom de WWE.

Weight Watchers vers WW

Weight Watchers, une entreprise américaine qui propose des services de perte de poids et d’entretien, a été fondée en 1963 par Jean Nidetch, une femme au foyer new-yorkaise.

Il est passé à ses initiales en 2018 dans le but de s’éloigner de l’idée qu’il ne s’agissait que d’une entreprise de régime, à une époque où de plus en plus de gens savaient que suivre un régime n’était pas sain et que le poids n’est pas nécessairement lié à l’ensemble. bien-être.

Des transformations implacables vers Amazon

Saviez-vous que lorsque vous tapez « www.relentless.com », cela vous amène au site Web d’Amazon. C’est parce que Bezos a d’abord pensé à nommer sa librairie en ligne Relentless, pas Amazon. Il possède toujours le nom de domaine qui redirige vers son mastodonte du commerce électronique.

Andersen Consulting devient Accenture

La société Fortune 500, Accenture, a commencé en tant que division de conseil en affaires et en technologie du cabinet comptable Arthur Andersen.

Cependant, des tensions avec sa société mère ont conduit à une bataille juridique qui s’est conclue avec Andersen Consulting n’étant pas légalement en mesure d’utiliser le nom Andersen, elle a donc rebaptisé Accenture en 2001.

Cette décision s’est produite juste au moment où Arthur Andersen était pris au piège du scandale financier Enron.

AuctionWeb se tourne vers eBay

Aujourd’hui, eBay facilite les ventes de consommateur à consommateur et d’entreprise à consommateur via son site Web.

Elle a été fondée en 1995 par Pierre Omidyar et s’appelait initialement AuctionWeb. En septembre 1997, la société a été rebaptisée eBay après Echo Bay Technology Group, la société de conseil d’Omidyar.

