GTA : San Andreas apparaît pour la VR

GTA San Andreas

Jeu d'action sur PS3. Le best-seller de Rockstar Games sur PS2, Grand Theft Auto: San Andreas, arrive sur PS3 pour la premiere fois en version physique. En plus de son monde ouvert couvrant l'intégralité de l'%Etat de San Andreas et ses trois villes principales (Los Santos, San Fierro et Las Vennturas), GTASan Andreas sur PS3 propose aussi des graphismes améliorés et plus de 70h de gameplay !