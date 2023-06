Qu’est-ce que « Rental Mother » et comment regarder la série mexicaine Netflix

Après la sortie de productions comme «Triade » et « le dernier chariot”, Netflix décide de miser sur une autre série mexicaine. Il s’agit de « mère porteuse», qui suit une femme qui est forcée d’agir en tant que mère porteuse et de s’impliquer dans une famille puissante pour sauver son père.

Le drame créé et réalisé par Aida Guajardo compte 10 épisodes et promet d’aborder une question très complexe et controversée à travers le combat d’une femme pour la justice après avoir été utilisée par un groupe de personnes sans scrupules.

« mère porteuse» a un casting composé de Shaní Lozano, Luis Ernesto Franco, Leticia Calderón, Marcela Guirado, Camila Selser, Alejandro de la Madrid, Emanuel Orendain, Minni West, Omar Germenos et Fernanda Borche.

dans la série mexicaine « Rental Mother » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE LA « MÈRE SUBSTITUTIONNELLE » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix, «mère porteuse » raconte l’histoire de « Une femme d’origine modeste qui est forcée d’agir comme mère porteuse pour sauver son père de prison lorsqu’une famille puissante et riche lui propose un marché.

Après avoir accouché, elle se réveille dans un hôpital où ils accouchent d’un bébé né avec un handicap physique. Des années plus tard, elle découvrira que la famille cache un grand secret et que tout ce qu’elle a vécu pendant la grossesse n’était pas vrai..

COMMENT VOIR « RENTAL MOTHER »?

« Rental Mom » sera diffusé sur Netflix le mercredi 14 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série mexicaine, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

REMORQUE POUR « RENT MOTHER »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « RENT MOTHER »

Shani Lozano comme Yeni

Luis Ernesto Franco comme Carlos

Vanessa Restrepo comme Luci

Leticia Calderon comme Victoria

Marcela Guirado

camila seler

Alexandre de Madrid

Emmanuel Orendain

Minnie Ouest

omar germenos

fernanda borches

Alejandro Olivia comme Elvin

Giovanni Concori comme Nico Huizar