Cela fait un moment que Kid Cudi n’a pas eu un album à succès.

Il est peut-être sur le point d’avoir son plus gros succès et de prouver que ses ennemis ont tort. HitsDailyDouble projette le septième album de Cudi Homme sur la lune 3 ouvrira avec 150-175k SPS avec 15-18k de ventes traditionnelles au cours de sa première semaine

Cela mettra au défi son album de 2010 Homme sur la lune 2 (169K) pour la plus grande ouverture de sa carrière et sera de loin sa plus grande première semaine depuis 2013 Idicud.

Cependant, cela ne terminera pas numéro un. L’album de Taylor Swift Toujours – son deuxième album surprise en moins de cinq mois – est prévu pour une ouverture de 300-350k SPS, 150-170k.

Avez-vous entendu l’album de Cudi? Si oui, qu’en pensez-vous?