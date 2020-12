Desus & Mero surprennent NYC Bodega en couvrant le loyer pour l’année

Desus et Mero se sont associés à Pepsi pour aider les propriétaires de bodega à New York.

Desus Nice et The Kid Mero se sont associés à Pepsi pour aider les propriétaires de bodega à New York dont les affaires pourraient être en difficulté pendant la pandémie de coronavirus. Les efforts ont été mis en évidence dans un nouveau court métrage intitulé Le retour de la Bodega. Emma McIntyre / Le court métrage, téléchargé sur la page YouTube de Pepsi, suit Desus et Mero alors qu’ils aident JJN Corp Deli et le propriétaire de l’épicerie Juan Valerio. «C’est quelque chose de très puissant de perdre ce que vous aimez le plus en une fraction de seconde», dit Valerio dans le film. « La vie continue, et j’ai décidé de revenir parce qu’il m’a toujours appris à travailler. Rester fermé était irrespectueux envers lui. » Les deux comédiens offrent à Valerio un chèque pour couvrir ses frais de location en 2021. De plus, Pepsi distribue des cartes prépayées de 100 € aux clients de la bodega de New York jusqu’au 20 décembre. « Les bodegas sont la pierre angulaire du quartier et sont au cœur de la culture de New York. Nous sommes des enfants d’immigrants – l’histoire de Juan est notre histoire – nous sommes donc ravis de travailler avec Pepsi pour pouvoir faire avancer les choses et l’aider. comme il l’a fait pour tant d’autres », disent Desus et Mero dans le film. Découvrez le clip ci-dessous.

[Via]