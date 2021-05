« The Irregular » n’aura pas la saison 2: pourquoi Netflix a annulé la série

Bien que la fin de la première saison de « Les irréguliers« ( » The Irregulars « dans sa langue d’origine) a laissé plusieurs histoires inachevées, donc un deuxième volet serait nécessaire pour clore correctement l’histoire inspirée par les personnages légendaires de Sir Arthur Conan Doyle, Netflix a déjà confirmé que ce ne sera pas arriver.

La série créée par l’écrivain nominé aux Oscars Tom Bidwell (« Watership Down ») et qui raconte l’histoire d’un groupe de personnes « irrégulières » enquêtant sur des crimes surnaturels pour le Dr Watson et son partenaire Sherlock Holmes, n’aura pas de deuxième saison.

Qu’arrivera-t-il à Sherlock et Alicia? Reviendront-ils dans le monde des vivants? Est-ce que Bea et Jessie essaieront de récupérer leurs parents? Watson abandonnera-t-il vraiment Holmes? Sherlock avec Alice est-il au purgatoire ou était-il piégé dans une autre dimension? Léopold épousera-t-il la femme que sa mère lui a imposée ou trouvera-t-il un moyen de rentrer à Bea? Qu’arrivera-t-il à Billy? Et entre Jessie et Spike? Telles sont les questions qui resteront en suspens.

L’histoire de ces jeunes chercheurs restera inachevée (Photo: Netflix)

POURQUOI NETFLIX A-T-IL ANNULÉ «LOS IRREGULARES»?

L’annulation de « Les irréguliers« Un peu plus d’un mois après sa première en Netflix, malgré le fait qu’il s’agissait de l’un des grands paris de la plateforme de streaming et qu’il soit resté dans le Top 10 des plus populaires du service pendant plusieurs semaines.

Bien que le géant du streaming n’ait pas confirmé la raison officielle de l’annulation, il est clair que la fiction n’a pas répondu aux attentes des dirigeants, les fans de Sherlock Holmes devront donc rechercher d’autres options.

« Les irréguliers« Est la dernière d’une série d’annulations de Netflix, après « The Duchess », « Hoops », « Queen Sono », « The Order » et « Away ». En outre, « Castlevania », qui lancera sa quatrième et dernière saison le 13 mai, et « The Last Kingdom », qui se terminera par sa cinquième tranche.

D’autre part, l’annulation de la comédie « La marquesa », créée par et avec Katherine Ryan, a été récemment confirmée, et en janvier de cette année, la série animée « Memoirs of Idhun » a connu le même sort.