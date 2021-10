En dehors de Marvel : quelle est la vraie relation entre Chris Evans et Scarlett Johnasson

in

Deux des Avengers originaux, Veuve noire et Captain America, ont terminé leur tournée dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU) au cours des deux dernières années. La première fut la fermeture de l’arc de Steve Rogers, qu’après Avengers : Fin de partie il a légué son bouclier à Bucky. Puis ce fut au tour de Natasha Romanoff, que bien qu’il soit mort dans le même film dans lequel le personnage de Evans, a eu une dernière aventure dans le film qui est sorti en juillet de cette année.

Pendant une décennie, Natasha et Steve ont construit un grand lien d’amitié, qui s’est grandement développé dans les événements de Captain America: Le Soldat de l’Hiver. L’alchimie entre les deux artistes a fonctionné de manière optimale, d’autant plus que les deux s’entendaient bien en dehors des plateaux. En ce sens, il convient de noter qu’il s’agit d’une grande amitié et qu’il n’y a eu aucune friction amoureuse (au moins confirmée publiquement) entre les deux.

Dans une récente interview sur Le podcast de Jess Cagle, Scarlett Johansson parlé de la façon dont il s’entend avec Evans dans la vie réelle. «Je suis bon ami avec Chris depuis longtemps. La première fois que nous avons travaillé ensemble, nous avons fait un film intitulé Le score parfait quand j’avais 17 ans, et nous avons passé beaucoup de temps à parler de relations, de nos familles, des relations des autres familles, de tout « , a déclaré l’actrice. Ainsi il a souligné : « Nous pourrions parler pendant des heures et toutes sortes de choses d’une manière similaire à une relation de sœur aînée qui Nat a parfois avec Steve« et souligné : « Je pense que nous avons la même dynamique ».

Chris Evans et Scarlett Johansson reviendront-ils chez MARVEL ?

L’une des grandes questions que les fans de la Marvel est de savoir ce qu’il adviendra de ces deux figures historiques de la franchise. Comme dit, les deux ont déjà terminé leurs tournées, mais cela ne signifie pas que beaucoup sont enthousiastes à l’idée d’un retour de Natasha Romanoff et Steve Rogers. La réalité est que les signes suggèrent que cela ne sera pas possible.

Tout d’abord, il convient de noter que tous deux ont déjà terminé un cycle et ont légué leurs manteaux à sam wilson (le nouveau Capitaine Amérique qui jouera dans le quatrième film du personnage) déjà Elena Belova, il serait donc difficile pour eux de s’insérer à nouveau dans la saga. D’autre part, les deux personnages sont apparus dans la série « What if..? » mais ni Evans ni Johansson ont exprimé les versions animées de leurs personnages.

