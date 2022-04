Brie Larson partage son enthousiasme lors de l’annonce du casting de Fast 10

Suite à l’annonce par Vin Diesel que l’actrice oscarisée Brie Larson le rejoindra sur Le rapide et furieux 10la Capitaine Marvel La star a donné sa propre réaction à la nouvelle avec un post Instagram dans lequel elle a exprimé son enthousiasme. La saga rapide a attiré de nombreux grands noms sur les neuf films jusqu’à présent, dont Gal Gadot, John Cena, Charlize Theron et Idris Elba, entre autres. Alors que la franchise se dirige maintenant vers son dernier tour, il semble que l’équipe veuille continuer à faire venir plus de noms de stars avant de mettre le frein à main pour la dernière fois.

Alors que la franchise a peut-être commencé comme un succès modéré, les films sont désormais assurés de rapporter gros au box-office. Avec Vin Diesel ayant révélé que les deux prochains films seront la fin de la franchise, il est certain que tous ceux qui ont apprécié l’action à indice d’octane élevé jusqu’à présent voudront voir la série se terminer sur grand écran, ce qui signifie que les deux les films pourraient se diriger vers le milliard de dollars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il n’est pas surprenant que Larson soit ravie de rejoindre le film, après avoir révélé en février qu’elle aimerait rejoindre la franchise. Dans son message, elle a déclaré: « Excited ne commence même pas à expliquer ce que je ressens à l’idée de rejoindre la famille Fast. Merci de m’avoir accueilli avec tant de gentillesse et d’enthousiasme, @vindiesel. J’ai hâte d’en partager plus (quand je le pourrai).”

Vin Diesel a accueilli Brie Larson dans la finale rapide avec sa propre publication Instagram







Ayant déjà révélé plus tôt que Jason Momoa rejoindra Rapide 10 en tant que méchant secondaire qui sera « amusant et flamboyant », Diesel a annoncé Larson comme la dernière star à ajouter son pouvoir de star à ce qui se transforme en un énorme envoi pour la franchise de 20 ans. Il a écrit sur son Instagram :

« Ouais ouais ouais… tu vois cet ange par-dessus mon épaule qui me fait craquer, tu te dis ‘C’est Captain Marvel.’ Il y a clairement de l’amour et du rire dans cette image. Ce que vous ne voyez cependant pas, c’est le personnage qui vous sera présenté dans « Fast 10 ». Vous n’avez aucune idée à quel point elle sera intemporelle et étonnante dans notre mythologie. Au-delà de sa beauté, de son intellect… son Oscar, haha ​​est cette âme profonde qui ajoutera quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas mais auquel vous aspiriez. Bienvenue dans la FAMILLE Brie.

Il a été annoncé peu de temps après la sortie de F9 l’année dernière que le principal Rapide et furieux La série se terminerait par des sorties consécutives des 10e et 11e films de la franchise. Jusqu’à présent, le casting devrait inclure Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black et Ludacris, ainsi que Momoa, Larson et de bien sûr Vin Diesel lui-même dans le rôle de Dominic Toretto. Rapide 10 sera réalisé par Justin Lin et arrivera en salles le 19 mai 2023. À partir de là, un certain nombre de retombées sont prévues pour prendre le Franchise rapide dans une nouvelle génération, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup d’action à venir dans un ensemble d’histoires entièrement nouvelles.





