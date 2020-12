Pourquoi Taylor Swift a fait référence à Olive Garden dans «  No Body, No Crime  »

Taylor Swift a sorti son album surprise toujours le 11 décembre. L’album faisait suite à l’autre album surprise de Swift en quarantaine folklore que l’auteur-compositeur-interprète a publié le 24 juillet.

Sur toujours, Swift a collaboré avec HAIM sur la chanson «No Body, No Crime». Swift a écrit la chanson elle-même, et elle a trouvé un moyen spécial de donner à Este Haim et au restaurant Olive Garden un cri dans la chanson.

Taylor Swift | ACMA2020 / Getty Images pour ACM

Taylor Swift a sorti un nouvel album

Dans un geste étonnant, Swift a annoncé toujours quelques heures avant sa sortie. Swift elle-même a reconnu que la création d’albums consécutifs n’est pas quelque chose qu’elle fait normalement.

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à l’orée du bois folklorique et avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément », Swift tweeté quand elle a annoncé la sortie de toujours.

Elle a continué, « Je n’ai jamais fait cela auparavant. Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques uniques et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. Il y avait quelque chose de différent avec le folklore. En le faisant, je me sentais moins comme je partais et plus comme je revenais.

Je suis ravi de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Cela s’appelle toujours plus.

– Taylor Swift (@ taylorswift13) 10 décembre 2020

Comment Taylor Swift a honoré Este Haim

Este Haim, Danielle Haim et Alana Haim forment le groupe HAIM, et les trois sœurs sont des amies proches de Swift. Le groupe et Swift ont collaboré sur le sixième morceau sur toujours, « Pas de corps, pas de crime. »

Dans la chanson, une femme confie à son amie qu’elle pense que son mari est infidèle. Lorsqu’elle confronte son mari, il l’assassine et continue une relation avec sa maîtresse. Pour venger son amie, la narratrice tue le mari et s’en tire.

En écrivant la chanson, Swift a décidé de nommer un personnage Este pour surprendre son amie.

«Travailler avec les sœurs Haim sur ‘No Body, No Crime’ était assez hilarant parce que cela est venu après que j’ai écrit une chanson assez sombre et que j’ai nommé le personnage Este, parce que c’est l’amie que j’ai qui serait ravie d’être dans une chanson comme ça », a déclaré Swift à Entertainment Weekly.

Pourquoi Olive Garden a été présenté dans la chanson

Dans son entretien avec Entertainment Weekly, Swift a donné plus d’informations sur le processus d’écriture de « No Body, No Crime ». Pour impliquer davantage la sœur Haim, Swift a demandé à Este Haim de choisir une chaîne de restaurants.

«J’avais terminé la chanson et je clouais quelques détails lyriques et lui ai envoyé un texto: ‘Vous n’allez pas comprendre ce texte pendant quelques jours mais… quelle chaîne de restaurant préférez-vous?’ et j’en ai nommé quelques-uns », a déclaré Swift. «Elle a choisi Olive Garden et quelques jours plus tard, je lui ai envoyé la chanson et leur ai demandé s’ils allaient chanter dessus. C’était un «OUI» immédiat. »

Après la sortie de l’album, les sœurs Haim ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux d’elles-mêmes en train de manger Olive Garden en écoutant la chanson.