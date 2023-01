Vendredi 13 présentera en avant-première un nouveau film avec son réalisateur d’origine

Il ressemble à la franchise de films d’horreur slasher »Vendredi 13 »il reviendra avec un autre épisode qui relancera son histoire, avec Sean S Cunningham en tant que réalisateur, qui a également participé à la réalisation du film original.

Dans une interview, le scénariste Jeff Locker a révélé qu’il ne travaillait pas seulement avec le cinéaste Jérémy Weiss Oui cunningham dans un projet original intitulé »The Night Driver », mais ils prévoient également de réinventer le film »Friday the 13th », sorti à l’origine en 1980.

« Sean m’a engagé pour faire une réécriture de ‘The Night Driver’, et après avoir travaillé en étroite collaboration avec lui et le réalisateur Jeremy Weiss là-dessus, nous avons naturellement commencé à parler de ‘Vendredi 13’ et de ‘House' », a déclaré Locker. « Jeremy et moi travaillerions sur notre redémarrage de rêve » Vendredi 13 « , avec la bénédiction de Sean pour le développer davantage. »

La franchise »Vendredi 13 » est restée hors du grand écran, mais récemment, le service de streaming Paon a annoncé qu’il publierait une série préquelle intitulée »Lac de cristal », créé par Bryan Fullerr. Cette nouvelle série a alimenté l’envie de revenir pour produire un nouveau film.

« De toute évidence, la série télévisée préquelle a ravivé l’intérêt pour un nouveau film, nous espérons donc que l’excitation environnante incitera les deux parties à se réunir et à ramener Jason sur grand écran pour la première fois en 14 ans », a expliqué Locker. » Nous avons également un plan B pour une suite à l’épisode original que nous pensons que les fans vont adorer. »

Le premier film »Vendredi 13 » sorti en 1980, suivait un groupe de campeurs se préparant pour l’été au Camp »Crystal Lake » lorsqu’ils sont assassinés un à un par un mystérieux tueur portant un masque de hockey. . Avec seulement un budget de 550 000 €, le film a été un succès, rapportant un total de 59 millions de dollars dans le monde.

La franchise a déjà cherché à recréer son histoire, avec »Vendredi 13 » réalisé par Marcus Nipsel ouverture en 2009. Le film a été bien accueilli, ce qui a conduit à un désir de continuer l’histoire avec des films de suite, bien que tous les plans pour d’autres versements aient été annulés en raison d’une bataille juridique avec le scénariste. Victor Millerqui a participé au film original.

Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour le nouveau film »Vendredi 13 ».