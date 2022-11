‘One Piece Film : Red’ sort en salles : à quoi s’attendre du nouveau film d’animation

pas de spoilers

One Piece Film: Red est la nouvelle première de la saga animée déjà disponible dans les salles. Ici, nous allons vous donner notre avis sur le film. Il n’y aura pas de spoilers !

© Diamond Films‘One Piece Film: Red’ ouvre dans les salles : à quoi s’attendre du nouveau film d’animation.

Film One Piece : Rouge est l’une des sorties les plus marquantes de la semaine en salles, puisqu’il s’agit d’un nouvel opus cinématographique des adaptations manga d’Eiichiro Oda. Son histoire, réalisée par Goro Taniguchi, ne fait pas partie du canon central de ce qui se passe actuellement dans l’anime, mais il y a clairement des personnages qui seront familiers aux fans et le résultat est plus que gratifiant. Ici, nous allons vous dire ce que nous avons pensé de ce film et pourquoi vous devriez aller le voir même sans connaître toute la franchise.

En novembre 2021, le programme a célébré son 1000e épisode et en commémoration, ils ont dévoilé la première bande-annonce de ce long métrage, qui a suscité une certaine controverse en raison du mélange d’animation 2D et 3D. Dans cette intrigue, les Pirates du Chapeau de Paille se rendent à un festival de musique sur l’île d’Elegia pour voir le concert d’Uta, une diva d’une énorme renommée. Ce qui devait être un concert normal est interrompu par une énorme révélation de Luffy : la jeune star est la fille de l’empereur pirate Shanks.

une pièce C’est l’une des histoires les plus étendues que l’on puisse trouver aujourd’hui, ce qui se reflète simplement en voyant que son animation a commencé à être diffusée en 1999 et est maintenue sur la base d’une histoire qui ne cesse de surprendre son public. Dans ce cas, il contient une formule idéale à la fois pour les adeptes inconditionnels, qui auront toutes les informations nécessaires, mais aussi parfaite pour ceux qui ne se tiennent pas au courant. A priori, on a une démarche dont il faut être conscient, mais ce n’est que pour un moment et puis le film s’affirme.

Un problème qui, peut-être, peut fonctionner comme une distanciation, c’est que parfois c’est une comédie musicale. En ce sens, ce que nous devons vous dire, c’est que vous trouverez des scènes dans lesquelles la musique et la voix d’Uta attirent tous les regards, mais derrière cela, il y a une justification importante par rapport à sa prémisse. D’un autre côté, l’animation avait également été un aspect sur lequel il y avait de la méfiance, mais la combinaison des types de format a abouti à un film agréable à regarder, sans sensation d’inconfort.

Nous savons qu’il y a des millions de fans de la franchise qui aiment son histoire, mais en raison du temps et de la durée de ses saisons, tout le monde n’est pas au courant de ce qui s’est passé dans les derniers épisodes de l’anime. Au-delà de cela, il n’est pas exceptionnel d’aller au cinéma pour ce film, puisque son récit est chargé d’introduire tous les publics dans son intrigue, qui contient des éléments frais qui montrent clairement comment un univers de cette taille a la capacité de se réinventer constamment. et est loin d’arriver à une conclusion.

Film One Piece : Rouge Ce n’est pas seulement le film que les amateurs d’histoire créés par Eiichiro Oda attendaient, c’est aussi un exemple de la façon dont une si grande franchise avec une longue histoire peut se redécouvrir pour apporter un nouveau spectacle sans perdre son essence. Tout ce qui sera vu est agréable : l’animation, les chansons et les scènes musicales, mais surtout, et peut-être ce que beaucoup veulent voir, les batailles. Il se positionne, avec suffisamment de mérite, comme l’une des bandes animées de l’année.

