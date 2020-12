Le désordre que vous laissez: ce qui s’est passé à la fin de la série Netflix et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Arón Piper et Roberto Enríquez, «El desorden que dejas» est une série espagnole de Netflix qui suit Raquel, un professeur de littérature, qui accepte de remplacer un professeur qui s’est apparemment suicidé, mais lors de son premier jour au lycée Novariz, elle reçoit une note qui dit « Et combien de temps vous faudra-t-il pour mourir? »

Alarmée par la situation, elle commence à enquêter sur ce qui est arrivé à son prédécesseur et dénoue un enchevêtrement de mensonges très dangereux qui la font craindre pour sa vie. Raquel essaie d’inculquer le respect à ses élèves, mais le chantage ne s’arrête pas.

Alors que Raquel parcourt un chemin sinueux pour découvrir la vérité, « Le désordre que vous laissez »Révèle les secrets de Viruca et montre les décisions qui ont conduit à sa mort. Alors, qui a assassiné la femme de Mauro, l’amant de Tomás Nogueira et l’obsession d’Iago Nogueira?

Traíler de « Le désordre que vous quittez », série espagnole Netflix

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DU «TROUBLE QUE VOUS QUITTEZ»?

Dans le sixième épisode de la série espagnole de Netflix Roi avoue à Raquel qu’il était celui derrière le harcèlement, c’est-à-dire qu’il a envoyé la vidéo intime et l’a forcée à poser ces questions lors de l’examen. Roi a également déclaré que c’était pour la forcer à enquêter sur la disparition de Viruca, car elle ne croyait pas que l’enseignant s’était suicidé.

Mais c’est Mauro qui a assassiné le chien de Raquel quand il est entré chez lui pour chercher le téléphone de son ex-femme. Après avoir passé la nuit avec le professeur suppléant, il lui a dit que lui et Viruca avaient simulé leur divorce et avaient fait chanter le père d’Iago pour qu’il obtienne l’argent dont le couple avait besoin pour rembourser leurs dettes.

Avec Tomás comme principal suspect dans le meurtre de Viruca, Raquel continue d’enquêter et quand elle est sur le point de voir la vidéo avec laquelle son collègue a fait chanter Nogueira, Gabriel Acevedo apparaît et la trompe.

Tomás, Iago et Gabriel se préparent à donner à Raquel la même fin que Viruca, mais Iago le regrette et l’aide à s’échapper. Enfin, Acevedo et Nogueira sont emprisonnés pour avoir dirigé un réseau de prostitution et pour la mort de Viruca.

À la fin de « Le trouble que vous laissez », il a été montré que Viruca ne s’était pas suicidé (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU «TROUBLE QUE VOUS LAISSEZ»?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce officielle sur l’avenir de « Le désordre que vous laissez« Très probablement, je n’obtiendrai pas un deuxième lot de chapitres, car il a été annoncé comme une mini-série.

De plus, étant donné que le livre de Carlos Montero et le dernier épisode de la série espagnole ont une fin fermée, une continuation ne serait pas possible. Cependant, les créateurs de la fiction pourraient chercher d’autres options.

Alors que le principal mystère est résolu à la fin de la première tranche de « Le désordre que vous laissez», Ils pourraient créer une autre histoire se déroulant dans la même ville et centrée sur de nouveaux personnages. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé.

Cependant, dans une interview avec El Confidencial, Montero a rejeté l’idée: «Je dis toujours que j’espère et ‘Élite‘J’ai duré 20 saisons et être notre’ Grey’s Anatomy ‘en Netflix, parce que je veux vraiment continuer avec cette série car elle se veut durable, mais pas le désordre que vous laissez. C’est une saison et c’est tout, c’est l’adaptation du roman.