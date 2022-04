C’est le film mexicain Prime Video recommandé à regarder pendant le week-end

Première vidéo

Le catalogue Prime Video est tellement varié qu’il a commencé à devenir l’un des favoris des utilisateurs pendant le week-end. Vous ne savez pas quoi voir ? La plateforme a le film idéal.

© GettyAmazon Prime Vidéo

Le confort de regarder des films et des séries depuis chez soi est devenu la préférence des fans de l’industrie. Pour cette raison, les plateformes de streaming sont de formidables alliées lorsque l’on choisit de profiter d’un bon contenu. Tel est le cas de Première vidéoqui est devenu l’un des services à la demande préférés des utilisateurs en raison de sa bibliothèque variée avec des productions parfaites pour chaque type de genre.

Cependant, il convient de noter que le pays qui réussit le mieux à Première vidéo C’est le Mexique. Eh bien, les fictions ou longs métrages qui s’y réalisent s’attirent tous les regards des spectateurs. En effet, ils ne sont pas seulement bien réalisés en termes d’aspects techniques, mais ils sont également captivants en raison de leur combinaison de genres de comédie, de romance, de drame et d’action. À tel point que, si vous ne savez pas quoi regarder, c’est le film mexicain idéal pour aujourd’hui.

Le film mexicain idéal à voir sur Prime Video :

Avec une combinaison de drame, de comédie et loin des préjugés, le film qui triomphe dans Première vidéo en ce moment est Ni le vôtre ni le mien. Il est réalisé et scénarisé par Sandra Solares et met en vedette Tony Dalton, Alejandra Barros, Prakriti Maduro, José Fors, Carolina Torres, Amanda Araiz et Felipe Franco. Le film cherche à montrer un côté différent de celui que l’on voit toujours dans les intrigues de tromperie et, sans aucun doute, il y parvient.

La description d’Amazon se lit comme suit : « Amanda et Diego sont un couple de maris trompés par leurs partenaires respectifs. Ensemble, ils essaieront de les récupérer et en cours de route, ils trouveront une amitié.”. Un film frais qui, sans aucune hésitation, subvertit les formules des comédies dramatiques et romantiques. De plus, bien sûr, ce fut un grand succès sur le panneau d’affichage.

Bon, il faut se rappeler qu’il ne s’agit pas d’un original de Prime, mais qu’il était précédemment sorti en salles et arrivé sur la plateforme l’année dernière. En tout cas, ce n’est que maintenant qu’il a captivé les fans du service à la demande. Le film, sans aucun doute, a tout pour devenir le grand allié de ce week-end : il divertit, amuse, est agréable et amène le spectateur à voir un tout autre point de vue.

