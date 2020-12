Pourquoi Priscilla Presley ne voulait pas que sa fille épouse Michael Jackson

Priscilla Presley a révélé beaucoup de choses sur sa vie personnelle – en plus de la vie personnelle de sa fille. Lisa Marie Presley a épousé Michael Jackson. Voici à quoi ressemblait le roi de la pop dans les yeux de Priscilla.

Pourquoi Priscilla Presley ne voulait pas que Lisa Marie Presley épouse Michael Jackson

The Guardian rapporte que Lisa Marie a épousé Jackson en 1994. À ce moment-là, Jackson a été «englouti dans des allégations d’abus sexuels». Priscilla était bouleversée par le mariage, bien qu’elle n’ait pas cité les allégations d’abus sexuel comme raison de sa détresse. Fait intéressant, elle l’a comparé à sa propre expérience d’épouser une superstar musicale.

«Lisa savait que je n’étais pas contente qu’elle ait épousé Michael Jackson», a-t-elle déclaré au Guardian. «Nous avons eu des problèmes à cause de mon expérience d’épouser quelqu’un avec le même statut iconique et d’une manière étrange peut-être que l’histoire se répétait… Et peut-être qu’elle a vu quelque chose d’Elvis dans Michael. En tant que maman, j’étais inquiète car je pouvais voir que cela pouvait être un désastre. À ce stade, la bonne chose à faire aurait été de me mordre la langue, mais je ne me suis pas mordu la langue.

Alors pourquoi Priscilla pensait-elle que le mariage pouvait mal se terminer? «Vous savez, je ne savais tout simplement pas si c’était authentique ou non», a-t-elle déclaré au Guardian. «Je m’inquiétais juste de savoir si elle faisait la bonne chose. Je m’inquiétais pour… ses agendas. Priscilla n’a pas expliqué quels étaient les programmes de Jackson.

Ce que Priscilla Presley pensait de Michael Jackson en tant que personne

Alors, Priscilla a-t-elle déjà rencontré Jackson? «Quelques fois», se souvient-elle. «Il était gentil. Mais je pense qu’il était un peu nerveux à mon égard. Elle a ri en disant: « Eh bien, je suis la belle-mère! »

Bien que Priscilla ait eu des problèmes avec le mariage de sa fille, elle a compris pourquoi cela s’était produit. Elle a dit que Jackson était enfantin et voulait s’amuser à tout moment. Elle y voyait une qualité attrayante. De plus, Priscilla pense que Lisa Maria a peut-être remarqué des similitudes entre son père et Jackson. Cependant, elle sentait que les qualités enfantines de Jackson le séparaient du monde réel.

L’impact du mariage sur la culture pop

Alors, où est passé le mariage à partir de là? Le moment le plus célèbre du mariage de Lisa Marie et Jackson est peut-être celui de leur apparition dans l’un des vidéoclips de Jackson: «You Are Not Alone». La vidéo comprend une scène basée sur un célèbre tableau de Maxfield Parrish appelé Aube. Dans une scène de la vidéo, Lisa Marie et Jackson interprètent les rôles des personnages du tableau. « You Are No Alone » était le dernier hit n ° 1 de Jackson sur le Billboard Hot 100. De toute évidence, leur mariage avait une certaine résonance culturelle.

Cependant, le Washington Post rapporte que Lisa Marie a demandé le divorce de Jackson en 1996. Quoi qu’il en soit, leur mariage a eu un impact sur la culture pop – même si Priscilla en avait une vision négative.