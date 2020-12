24Heavy partage l’album « Now Or Never » Ft. Quavo, Lil Keed, Marlo, Jas Prince et Ricky Hill

Quality Control revient avec un album qui, espèrent-ils, fera autant de vagues que les précédents projets du label. Cette fois-ci, le collectif à succès met en lumière 24Heavy alors qu’il partage son deuxième album de 2020: Maintenant ou jamais. Le rappeur s’est d’abord vanté qu’il y avait 13 pistes sur le projet, mais il semble que seulement 12 aient fait le montage final. En mars, 24Heavy a déposé son Pandémie record qui a hébergé des fonctionnalités de Young Thug, Gunna, Lil Baby et bien d’autres.

Sur Maintenant ou jamais, les auditeurs trouveront des voix supplémentaires de Quavo, Lil Keed, Jas Prince, Ricky Hill et Marlo de Quality Control. En juillet, l’industrie a perdu un talent croissant lorsque Marlo a été mortellement abattu à Atlanta. RIP à une star en devenir. Écoutez 24Heavy’s Maintenant ou jamais et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Victoires et défaites

2. No Go

3. We Ready ft. Quavo

4. Yeux rouges

5. Faire ou mourir

6. Toxique

7. Slime Mobb avec Marlo, Lil Keed

8. Face One

9. Ennemis

10. Briseur de cœur

11. Hold Me Down ft. Ricky Hill, Jas Prince

12. Vous avez