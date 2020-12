Sony supprime «Cyberpunk 2077» du PlayStation Store

Dans un mouvement sans précédent au mécontentement des utilisateurs, Sony Interactive Entertainment a supprimé «Cyberpunk 2077» du catalogue de Playstation Store, offrant des remboursements à tous ceux qui n’ont pas été satisfaits de leur achat.

Le nouveau jeu de CD Projekt Red est devenu le centre d’attention des médias en raison de ses mauvaises performances sur les consoles, en particulier dans le Playstation 4, après son lancement la semaine dernière. Malgré le fait que jusqu’à il y a quelques jours, la société encourageait ses clients à attendre le correctif de mise à jour promis par les développeurs, elle a maintenant pris des mesures plus sévères en arrêtant de proposer le jeu dans son catalogue numérique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Invasion secrète »: le prochain grand événement du MCU

Nous savons que certains utilisateurs rencontrent des problèmes pour accéder au formulaire disponible dans le lien fourni. Nous nous efforçons de le rendre opérationnel le plus rapidement possible. Merci pour votre patience. – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation)

18 décembre 2020





Utilisateurs de la console Sony ont soutenu la décision de l’entreprise, qui n’a pas encore été exécutée par Microsoft et il a été conduit à la spéculation que cela pourrait changer très bientôt. Cependant, cette mesure a également conduit à des critiques qui soulignent que cette mesure n’a pas été prise à des occasions antérieures avec des titres également endommagés.

Certains médias ont également souligné que cette mesure est « excessive », ce qui est prévenu qu’elle pourrait créer un précédent dans la gestion future de l’industrie. On ne sait pas encore si l’entreprise a décidé de supprimer définitivement le jeu de son catalogue ou s’il s’agit simplement d’une mesure préventive pendant que le correctif de mise à jour est prêt.

Autrefois, Sony a été accusé de soutenir des politiques d’entreprise qui sont accusées d’être contre le consommateur, il semble donc assez suspect à beaucoup d’avoir adopté cette position en ce moment.

Cela ne pourrait qu’aggraver davantage la réputation déjà douteuse de la gestion d’entreprise à CD Projekt Red, dont les membres fondateurs auraient subi des pertes allant jusqu’à un milliard de dollars en raison de la baisse des parts de la société.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Justice League »: 5 écrivains qui ont redéfini l’équipe des héros

De plus, la révélation sur le développement du jeu, où il a été rendu public par la même équipe de développement que les versions du jeu, aurait provoqué l’indignation des joueurs. PS4 ET Xbox One Ils n’ont pas eu assez de temps pour passer en revue par les développeurs (bien qu’ils soient les principales plates-formes cibles pendant le développement).