Batwoman: Quelle a été la partie la plus difficile du remplacement de Kate Kane?

Il « Arrowverse« Prépare son retour à la télévision avec la première de la deuxième saison de »Batwoman», Qui ne sera pas seulement le premier épisode d’une série basée sur des personnages de DC que nous verrons après une longue attente. Il représente également les débuts de Ryan Wilder, interprétée par Javicia Leslie.

Au lieu de chercher une autre actrice pour jouer Kate Kane, interprétée par Ruby Rose, la production a choisi de créer un tout nouveau personnage après que l’actrice ait décidé de quitter le rôle si soudainement.

Cela conduirait à développer une histoire dans laquelle le personnage peut entrer dans la scène de manière organique tout en faisant face à la pression pour adopter le manteau de l’héroïne. Le défi viendrait de l’idée que la série tourne autour des connexions émotionnelles de Kane.

Après tout, elle est la cousine de Bruce Wayne, qui était auparavant Homme chauve-souris Dans l’univers de la série, son père est le leader des «Corbeaux» et sa sœur est le méchant central de l’histoire, sans oublier que son ex-petite amie est un élément central de l’intrigue.

« À faire Ryan le centre de l’histoire de la série et l’avoir au cœur des personnages était le plus grand défi de la série », commentait le showrunner. Caroline sèche dans un chat avec le portail Bande dessinée, révélant que l’intention était de présenter quelqu’un de complètement extérieur à ce noyau de personnages.

« De cette façon, il était plus facile de l’intégrer dans le monde des chauves-souris et dans l’équipe des chauves-souris parce qu’elle est Batwoman et ils travaillent ensemble, mais ensuite vous verrez dans le premier épisode et surtout le second, qu’elle a une relation spécifique avec Sophie ce qui est divertissant et a de la place pour grandir tout au long de la saison. »

Il assure également qu’un autre des grands défis consistait à intégrer le nouveau personnage à la dynamique qui existait entre Alice et Kate, dont il décrit la solution comme vraiment satisfaisante. « Batwoman«Entamera sa deuxième saison sous le signe de Le CW ce dimanche 17 janvier.