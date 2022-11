La valeur nette d’Elon Musk tombe en dessous de 200 milliards de dollars alors que les investisseurs abandonnent les actions de Tesla après que Musk ait vendu certaines actions

09 novembre 2022 10:51:21 IST

La valeur nette d’Elon Musk est tombée en dessous de 200 milliards de dollars après une longue période, car l’action de Tesla a connu un effondrement important aujourd’hui. Musk avait vendu plus tôt dans la journée pour au moins 3,95 milliards de dollars d’actions de sa société de voitures électriques.

Mardi, alors que les actions de Tesla atteignaient un creux de 52 semaines dans les échanges tôt le matin, la fortune de Musk est tombée à environ 195,6 milliards de dollars à 10 heures, heure de l’Est. Ce n’est que la deuxième fois depuis octobre 2021 que la valeur nette de Musk tombe en dessous de 200 milliards de dollars. Sa valeur nette a brièvement chuté à 199 milliards de dollars en mai de cette année avant de rebondir rapidement. Malgré la dernière baisse de sa valeur nette, Musk continue d’être l’homme le plus riche du monde, selon Forbes, avec Bernard Arnault et sa famille en deuxième position, avec 159,3 milliards de dollars, et Gautam Adani troisième, avec 145,8 milliards de dollars.

C’était la deuxième fois que Musk vendait une partie de sa participation dans Tesla, après avoir acquis Twitter. Craignant que Musk accorde beaucoup plus d’attention à Twitter qu’à Tesla, les actionnaires, craignant que la valeur des actions de Tesla ne baisse davantage, ont vendu leurs avoirs en masse. Cela a eu l’effet inverse de la valeur des actions de Tesla, qui a en fait chuté davantage.

En 2022, Musk a vendu pour plus de 8 milliards de dollars d’actions en avril et environ 7 milliards de dollars en août. Le même mois, il a adressé à ses fans et à ses actionnaires qu’il avait fini de vendre des actions Tesla pour financer une éventuelle acquisition de Twitter. Il a écrit, dans un tweet, « Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter force la conclusion de cet accord * et * certains partenaires financiers ne se présentent pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla. »

Depuis la clôture de l’achat, Musk a a attiré des dizaines d’ingénieurs de Tesla sur Twitter pour l’aider dans la révision du code et d’autres travaux sur Twitterce qui est une autre raison pour laquelle les actionnaires peuvent avoir paniqué.

Musk a peut-être anticipé les problèmes qui l’attendaient lors de l’acquisition de Twitter, à cause desquels il a tenté de se retirer de l’accord qu’il proposait. Cependant, une fois qu’il a été contraint de procéder à l’acquisition il a dû se rendre compte que les problèmes étaient beaucoup plus importants qu’il ne l’avait prévu.

Le fait que les dépenses publicitaires, la principale source de revenus de Twitter, aient commencé à se tarir après avoir pris le contrôle de Twitter a également forcé Musk à prendre des mesures drastiques pour augmenter les revenus de Twitter.

Il y a aussi d’autres facteurs à blâmer. Le cours Sondages de mi-mandat aux États-Unis montrent que les choses se présentent bien pour les républicains, ce qui a rendu les investisseurs un peu inquiets pour les acteurs qui traitent de l’énergie propre, selon plusieurs analystes.

Ensuite, il y a le fait que mardi matin, Tesla a rappelé 40 000 voitures pour un éventuel problème de direction.

Il y a aussi le problème avec la Chine. La Chine est l’un des plus grands marchés pour Tesla, et également un point de fabrication majeur. Étant donné que le pays traverse une phase d’incertitude économique et une vague de fermetures de covid dans les principaux centres de fabrication du pays.

