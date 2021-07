Comme vous l’avez peut-être vu, Burberry vient de publier une nouvelle campagne publicitaire pour son nouveau parfum pour hommes, « Burberry Hero », mettant en vedette le héros de la génération Z, « le grand bel homme », Adam Driver.

Driver, 37 ans, étanche sûrement notre soif dans cette publicité où il semble se transformer en centaure sexy tout en nageant dans l’océan, chevauchant un cheval tirant ses cheveux et mettant en valeur sa veine de bras géante.

Les fans l’ont perdu après avoir vu les photos publicitaires de Driver torse nu sur un cheval. Mais cette obsession pour Driver, sans doute mieux connue pour son rôle de Kylo Ren, n’a rien de nouveau, surtout pas parmi la génération Z.

Alors, qu’en est-il de cette idole non conventionnelle qui obsède les fans?

Pourquoi les filles et les femmes de la génération Z sont-elles attirées par Adam Driver ?

De son apparence à sa personnalité réelle en passant par ses divers personnages et même son histoire fascinante, Driver a beaucoup à aimer.

Et Burberry semble le penser aussi.

La génération Z convoite la nouvelle publicité Burberry d’Adam Driver.

Qui savait que voir Adam Driver comme un centaure était ce qui nous manquait ?

Eh bien, il semble que Riccardo Tisci, le directeur de la création du groupe Burberry, était bien au courant.

Interrogé sur le choix de faire d’Adam Driver le nouveau visage du parfum Burberry, Tisci a déclaré : « Je suis tellement ravi d’avoir travaillé avec l’incroyable Adam Driver pour incarner Burberry Hero pour la maison. Il a cette incroyable profondeur dans l’articulation de la masculinité signifie aujourd’hui – comment la force peut être subtile et les émotions peuvent renforcer. «

Et Tisci n’a pas tort.

Même si nous aimons tous plaisanter sur Adam Driver, il y a plus de raisons pour lesquelles nous le trouvons attirant, à part le fait qu’il soit simplement sexy.

Adam Driver n’est pas conventionnel.

Pour commencer, la principale raison pour laquelle Adam Driver est attrayant est bien, nous ne savons pas pourquoi il l’est tout simplement.

Cependant, une théorie est qu’il dépeint un homme émotionnellement disponible mais fort, et cela pourrait être dû au fait que « Adam Driver a été écrit par une femme ».

Cela implique, au moins en partie, que Driver ne semble pas posséder la masculinité toxique à laquelle nous sommes habitués chez les hommes.

Au lieu de cela, tout son être émule le genre d’homme que les femmes veulent réellement, plutôt que le genre d’homme que les hommes pensent que nous voulons.

Adam Driver est attrayant parce qu’il est si talentueux.

Driver est capable d’apporter tellement dans les rôles qu’il joue, et c’est aussi quelque chose dans sa voix qui vous attire.

Comme l’a expliqué Steven Soderbergh, « Sa physicalité, ses rythmes de parole étaient tous inattendus et pourtant totalement organiques. On n’avait pas l’impression qu’il faisait un spectacle ou qu’il était maniéré. Il semblait juste être d’un autre univers. »

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’il a pu entrer dans Juilliard en auditionnant avec les premières lignes d’un monologue contemporain qu’il avait trouvé dans un Barnes & & Noble appelé « Richard III » et en chantant « Happy Birthday to You » pour la comédie musicale sélection, tout cela parce qu’il « irradiait quelque chose d’authentique ».

Driver est attirant parce qu’il n’est pas comme les autres acteurs masculins à Hollywood.

Driver est différent de tous les autres hommes musclés, beaux mecs et messieurs qui dominent les acteurs hollywoodiens. Il n’est pas ce à quoi nous sommes habitués – et dont nous nous ennuyons.

Driver ne rentre jamais dans un moule, c’est pourquoi il est capable de jouer autant de personnages différents, comme l’effrayant et pervers Adam Sackler dans « Girls » au sombre et en colère Kylo Ren dans « Star Wars », et le doux mais sensible Charlie Barber dans « Histoire de mariage. »

Adam Driver est aussi séduisant parce qu’il a servi notre pays.

Autre chose qui impressionne à propos de Driver, c’est qu’il était dans les Marines et qu’il avait reçu une formation de mortier.

Il a également créé une organisation à but non lucratif appelée Arts in the Armed Forces, qui vise à «honorer, éduquer, inspirer et divertir» les militaires et leurs familles à travers les arts.

Dans l’ensemble, Adam Driver semble être un homme authentique, un bon père et un mari formidable et aimant pour sa femme de longue date (et sa petite amie d’université), Joanne Tucker, et c’est attrayant aux yeux de toutes les femmes.

De plus, il a fait de nous tous des centaures ? Qu’avez-vous besoin d’entendre d’autre ?

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.