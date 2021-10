Sylvester Stallone s’est vu offrir le rôle de méchant de Batgirl avant que Brendan Fraser ne signe

Hier, il a été révélé que Patrouille du destin la star Brandan Fraser a rejoint le casting du film Batgirl en tant que méchant, Firefly. Maintenant, un nouveau rapport a suggéré que Fraser n’était pas le premier choix pour jouer l’antagoniste pyromane car cet honneur semble revenir à Sylvester Stallone. Selon un article de Borys Kit de Le journaliste hollywoodien, non seulement la star d’action de 75 ans était le choix initial pour le rôle, mais elle aurait été choisie dans le film si les choses avaient fonctionné différemment avec Stallone.

Dans le message, Kit a déclaré : « Sylvester Stallone a d’abord eu l’offre pour le rôle, mais les choses n’ont tout simplement pas fonctionné. Un autre rôle clé dans BATGIRL : le fils du gangster/méchant, qui devient amoureusement lié à… eh bien, vous pouvez le prendre à partir de là. »

Si le rôle avait fonctionné, cela n’aurait pas été la première sortie de Stallone pour DC ou des films basés sur des bandes dessinées, ayant récemment été entendu comme la voix de King Shark dans La brigade suicide et apparaissant également brièvement dans Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 en 2017 en tant que Starhawk, le chef de la faction des Ravageurs. Si vous voulez remonter encore plus loin, rappelons aussi qu’il a endossé le rôle de Juge Dredd en 1995, le personnage principal des bandes dessinées de 2000 après JC, bien que certaines personnes préfèrent vraiment ne pas se souvenir que ce film existe.

Dans l’état actuel des choses, Stallone ne manque pas de projets en cours en ce moment, et pour un homme qui a récemment célébré son 75e anniversaire, il ne semble certainement pas ralentir. Stallone apparaîtra dans samaritain l’année prochaine, une adaptation du roman graphique du même nom de Bragi F. Schut, Marc-Oliver Frisch et Renzo Podesta, et il y a des rumeurs selon lesquelles il reprendra son rôle de Starhawk dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Stallone a également annoncé qu’un quatrième film en Les consommables la franchise arrive bientôt, et en mai 2020, il a révélé qu’une suite des années 1993 Le démolisseur est en cours de développement, à propos duquel il a précédemment déclaré: « Je pense que cela arrive. Nous y travaillons en ce moment avec Warner Brothers. Cela a l’air fantastique. Donc, cela devrait sortir, cela va arriver. » De plus, il a également exprimé son intérêt pour la réalisation d’un film sur la vie de l’écrivain d’horreur américain Edgar Allan Poe et d’une image adaptée du roman de Nelson DeMille. Le jeu du lion.

Pendant ce temps, quelles que soient les raisons pour lesquelles Stallone ne parvient pas à un accord pour jouer dans Fille chauve-souris, le casting de Brendan Fraser dans le rôle de Firefly a suscité une vague de surprise excitée sur Internet, alors que les fans de l’acteur attendaient avec impatience une autre apparition de haut niveau et ont également trouvé la nouvelle quelque peu intrigante étant donné qu’il est toujours un membre actif de HBO Max séries Patrouille du destin, qui, bien qu’il ne soit pas directement lié à l’univers étendu de DC, présente des personnages qui ont souvent traversé d’autres univers à plusieurs reprises. Compte tenu de la récente interprétation de Sylvester Stallone sur King Shark, il aurait provoqué un sentiment similaire s’il avait assumé le rôle.

Une version cinématographique de Fille chauve-souris est en développement actif depuis environ 2017, lorsque Joss Whedon a été engagé pour écrire et réaliser le film après avoir repris le Ligue des justiciers de Zack Snyder. Lorsque Whedon a abandonné le projet l’année suivante, le développement du script est passé à Oiseaux de proie l’écrivain Christina Hodson, et après avoir été ligotée pendant deux ans à écrire Le flashle scénario du film, Warner Bros. a confié les tâches d’écriture à Mauvais garçons pour la vie scribes Adil El Arbi et Billall Fallah en mai de cette année. Le rôle de Batgirl a été confié à Leslie Grace au cours de l’été, alors qu’il a également été confirmé que JK Simmons était en pourparlers pour reprendre son Ligue des justiciers rôle du commissaire Gordon.

Fille chauve-souris devrait arriver sur HBO Max vers la fin de 2022.

