Mon policier: quand est la première du film Harry Styles en Argentine

Le film avec Emma Corrin et David Dawson arrivera dans certaines salles et plus tard sur Prime Video. Où et à quelle date peut-on apprécier le film de Michael Grandage ?

© Prime VidéoHarry Styles joue dans Mon policier.

Depuis que Harry Styles tâté du jeu d’acteur, aucun de ses fans ne veut manquer l’occasion de voir les films auxquels il participe. un rôle dans dunkerque de Christopher Nolan, une scène post-générique dans Éternels de Marvel et un rôle de premier plan dans Ne t’inquiète pas chérie, fait du chanteur britannique l’un des artistes préférés du public. Très bientôt, il jouera mon policier dans Première vidéo. Quand est-ce que ça sort exactement ?

Basé sur le livre de Bethan Robert et écrit par ron niswanerla fiction romantique est réalisée par Michel Grandage. En ce sens, il abordera une histoire d’amour interdite mettant en scène trois jeunes : le policier Tom, l’institutrice Marion et le conservateur du musée Patrick. Le trio traverse la Grande-Bretagne des années 1950, où l’évolution de la société est au premier plan de leur voyage émotionnel.

« Le réalisateur forge un portrait visuellement époustouflant et rapide de trois personnes prises dans la marée changeante de l’histoire, de la liberté et du pardon.», remarque Prime Vidéo. Alors que Harry Styles est chargé de donner vie à Tom, Emma Corrin et David Dawson ils personnifient respectivement Marion et Patrick. De même, le casting est complété par les performances de Gina McKee, Linus Roache et Rupert Everett.

Depuis que le film a eu sa présentation officielle au Festival international du film de Toronto le 11 septembre, les spéculations sur ce que sera le film ne font que croître. Alors que les fans d’Harry Styles et d’Emma Corrin -actrice qui a brillé dans le rôle de Lady Di dans La Couronne– ils sont convaincus que ce sera un véritable succès, les critiques de Rotten Tomatoes l’évaluant à peine avec un taux d’approbation de 50%.

+ Quand est-ce que My Policeman sort en Argentine ?

Bien qu’il ait été annoncé qu’il arrivera dans certains cinémas ce mois-ci, la vérité est qu’il n’aura lieu que dans des salles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le 21 octobre, la projection commencera de manière limitée dans ces pays, tandis que la 4 novembre Il aura une première mondiale. A compter de cette date, le public argentin vous pouvez profiter du film à travers Amazon Prime Vidéo en exclusivité.

