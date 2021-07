« Kena: Bridge of the Spirits » reçoit un nouveau retard dans sa sortie

L’équipe créative d’Ember Lab a publié une déclaration concernant la sortie de leur jeu d’aventure très attendu « Kena: Bridge of Spirits », dont la date de sortie était prévue le 24 août. Et c’est qu’à travers une nouvelle déclaration, ils ont révélé que le jeu avait été retardé, bien que l’attente ne soit pas prolongée longtemps,

Ember Lab s’est excusé auprès des joueurs potentiels, révélant qu’ils avaient pris du temps supplémentaire à leur équipe de développeurs pour nettoyer tous les problèmes pouvant être trouvés dans le jeu, anticipant que « Kena: Bridge of the Spirits » arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store le 21 septembre.

Ce n’est pas le premier retard que « Kena: Bridge of the Spirits » a subi, car sa date de sortie originale était prévue pour septembre 2020. Changer sa sortie à un mois d’intervalle n’est pas aussi douloureux que de devoir attendre une année complète avant de pouvoir en profiter. le jeu.

« Nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de ‘Kena’ jusqu’au 21 septembre pour peaufiner le jeu entre les plateformes. L’équipe a travaillé extrêmement dur et nous pensons que les heures supplémentaires sont essentielles pour garantir la meilleure expérience possible », a noté l’équipe d’Ember Lab dans son communiqué.

Suite aux performances révélées au « Tribecca Game Festival », « Kena: Bridge of The Spirits » a reçu des éloges de la part de ceux qui ont réussi à en faire brièvement l’expérience en raison de ses mécanismes de combat intéressants et de son niveau d’exploration de niveau. De plus, s’il y a quelque chose que l’industrie nous a montré (Cyberpunk 2077), il vaut parfois mieux attendre un peu plus si vous voulez voir les meilleurs résultats dans un jeu.

De plus, l’arrivée de « Kena : Bridge of the Spirits » en septembre remplit un calendrier de sortie de plus en plus serré, qui comprend des titres tels que « Deathloop », « Sonic Colors : Ultimate ». « Life is Strange: True Colors », « WarioWarfare: Get It Together » ou « Diablo 2 Resurrected ». Ember Lab s’attend à ce que son jeu arrive au public le 21 septembre.