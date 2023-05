Arnold Schwarzenegger explique pourquoi il n’était pas intéressé par The Expendables 4

Un quatrième Consommables film est en route, mais alors qu’il est apparu dans les trois premiers films, Arnold Schwarzenegger est assis Les Consommables 4. Cela a été connu, car Lionsgate avait précédemment annoncé le casting de la suite, et bien qu’il présente un mélange de Sylvester Stallone et d’autres membres de la distribution originale rejoignant de nouvelles stars, le nom de Schwarzenegger était introuvable. Les fans ne doivent donc pas s’attendre à voir le Terminateur vedette du film lors de sa sortie en salles en septembre.





Maintenant, dans une nouvelle interview avec Parade, Schwarzenegger a offert un aperçu de son absence de Les Consommables 4. L’acteur dit qu’il a dit personnellement à Stallone qu’il n’était pas intéressé car, pour lui, il avait l’impression qu’il aurait fait la même chose qu’il avait fait avec ce personnage dans les films précédents. Il ajoute qu’il a essentiellement fait la trilogie originale comme une faveur, et bien qu’il en ait maintenant terminé avec la série, Schwarzenegger taquine qu’il envisage toujours de collaborer avec Stallone sur un futur projet.

« C’est fait et je n’y suis pas. J’ai dit: » Vous savez quoi, nous l’avons fait et je suis hors de propos. Et [Stallone] vraiment compris. Je l’ai fait [the first Expendables] comme une faveur à Sly. Je l’ai tourné un samedi pendant deux heures rapidement dans une église avec Bruce Willis. Sly a dit: « Oh, pouvez-vous faire Expendables 2? » et je l’ai fait pendant un week-end. Ensuite, il a été élargi pour Consommables 3. Et c’était tout. On va faire quelque chose ensemble un jour. »





D’autres favoris de la franchise reviendront dans The Expendables 4

Porte des Lions

Stallone a déjà taquiné que le film ressemblait plus à un spin-off se concentrant principalement sur le personnage de Lee Christmas de Jason Statham qu’à un autre épisode du Consommables les films tels que les fans les connaissent. En fait, selon Stallone, Statham représente environ 80 % du film. Mais il y a d’autres stars originales qui le rejoindront dans le film, car en plus de Stallone et Statham, d’autres favoris de retour incluent Randy Couture et Dolph Lundgren. Les nouveaux arrivants qui rejoignent la franchise avec leurs rôles dans Les Consommables 4 comprennent Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox, Tony Jaa et Andy Garcia.

« De toute évidence, il n’y a que quatre vieux Consommables personnages restants, et c’est moi et Dolph [Lundgren] et [Jason] Statham et [Sylvester] Stallone », a déclaré Couture à propos du casting du film l’année dernière, par uInterview. « Nous avons donc ajouté un tout nouvel afflux de nouvelles personnes. 50 Cent avec qui j’ai déjà travaillé et pour qui j’ai beaucoup de respect. Megan Fox qui, était agréable de rencontrer quelqu’un de nouveau. Andy Garcia dont je suis un grand fan depuis toujours et qui a fait un travail incroyable dans l’industrie cinématographique. C’était donc vraiment amusant de le voir travailler et d’être avec lui.

Les Consommables 4 est écrit par Kurt Wimmer, Tad Daggerhart et Max Adams, tandis que Scott Waugh a été réalisateur. Le film sortira le 22 septembre 2023.