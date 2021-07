Final Space Season 4: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici

– Publicité –



« L’espace final » est un série animée pour adultes qui tourne autour d’un astronaute appelé Gary Goodspeed et de son puissant ami extraterrestre, Mooncake. Ils se sont lancés dans une quête pour découvrir ce qu’est « l’espace final » et comment ils peuvent sauver l’univers. Leur équipage, ainsi qu’une intelligence artificielle nommée HUE, sont leurs compagnons. Créé par Olan Rogers et David Sacks, le Séries comiques a été publié pour la première fois le 26 février 2018 sur TBS. La série est passée à Adult Swim, qui a été diffusée sur Cartoon Network à partir de juin 2019.

Bien que l’émission ait reçu des critiques mitigées, les téléspectateurs l’ont adorée. Certains téléspectateurs ont estimé que la comédie n’a pas réussi et que Gary, le protagoniste principal, n’était pas assez intéressant. Cependant, le spectacle a toujours été bien accueilli pour son cadre. Même si le drame spatial apparaît comme une aventure intergalactique loufoque et idiote, certaines personnes ont noté que la série vise à être plus que cela. Ses personnages et séquences d’action uniques, ainsi que son animation, ont reçu de nombreux éloges. Alors que la saison 3 tire à sa fin, les fans attendent avec impatience des nouvelles de la saison 4. Voyons ce que nous savons.

Date de sortie de la saison 4 de Final Space : quel est le statut de renouvellement de la saison 4 ?

Cela peut décevoir les milliers de fans de Final Space Season 4 qui attendaient avec impatience la confirmation du statut de Final Space Season 4. Final Space Season 4 n’a toujours pas été confirmé par TBS Network ou les créateurs de la série. Nous espérons que l’équipe de production vous le fera savoir bientôt.

Après la fin de leurs productions, les saisons 2/3 ont été retardées. Malheureusement, la pandémie a encore retardé la saison 4. Final Space donnera très probablement une mise à jour au second semestre 2021. La saison 4 est attendue au premier semestre 2022.

Nous garderons cette page à jour lorsque nous recevrons plus d’informations sur Final Space Season 4. TBS a les dernières saisons disponibles en streaming. Final Space est également disponible sur Netflix pour certaines régions des États-Unis.

Qui pourrait être dans le casting de la saison 4 de Final Space ?

Nous n’avons pas de confirmation officielle du casting, mais nous pouvons à nouveau faire des suppositions fondées sur ce que nous savons.

En raison de l’interaction de la série avec plusieurs chronologies et personnages mourants, il est impossible de savoir si nous les reverrons. La saison 3 n’a fourni aucune confirmation, mais soyez prêt à voir n’importe qui ou n’importe quoi dans la saison 4.

Nous pouvons supposer que Gary Goodspeed, le protagoniste de la série, reviendra dans le rôle d’Olan Rogers en tant que leader et exprimera plusieurs personnages de soutien. Tika sumpter (Quinn Ergon (Nightfall), Fred Armisen (KVN), Eduardo) et Tom Kenny, qui sont tous des piliers, ont exprimé plusieurs personnages. Steven Yeun (Little Cato Mr. Graven), exprimant 48 personnages au total, bien que les voix supplémentaires d’IMDb suggèrent que cela pourrait être plus important si vous ajoutez des personnages secondaires.

Ashly Birch joue Ash Graven. Ron Funches est Fox. Claudia Black joue Sheryl Goodspeed. Vanessa Marshall incarne Invictus. David Tennant joue le méchant Lord Commander.

Intrigue de la saison 4 de l’espace final : de quoi s’agit-il ?

Gary et son groupe entrent dans l’espace final pour sauver Quinn, mais ils découvrent qu’ils y sont piégés depuis le début de la troisième saison. Invictus sera également une menace pour Mooncake, Little Cato et Lord Commander. Alors que leur vie est en jeu, toute l’équipe doit trouver un moyen de survivre. Team Squad devra trouver un moyen de survivre s’il y a une saison 4. Surtout maintenant qu’ils ont eu l’expérience Final Space et qu’ils sont mieux informés à ce sujet. Invictus, Lord Commander et d’autres cherchent peut-être à se venger après tout ce qu’ils ont traversé. De toute façon, Team Squad ne sera pas le même.