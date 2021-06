Pourquoi les créateurs de Black TikTok boycottent la nouvelle chanson de Megan Thee Stallion

Lorsque la vidéo TikTok ironique d’Erik Louis sur la nouvelle chanson de Megan Thee Stallion est devenue semi-virale, il a lancé un mouvement.

La vidéo de Louis le montre en train de hocher la tête, sous les mots qui se lisent : » J’ai fait une danse sur cette chanson « , avant d’éteindre la caméra et d’ajouter : » Sike, cette application ne serait rien sans les gens blk. «

La vidéo exprime clairement la frustration croissante des créateurs de Black TikTok face à l’appropriation de leurs tendances de danse.

Et alors que la vidéo se propage sur d’autres plateformes de médias sociaux, ces créateurs demandent à nouveau la reconnaissance de leur rôle dans la viralité des tendances et des chansons de TikTok.

Pourquoi les Black TikTokers boycottent la nouvelle chanson de Megan Thee Stallion.

TikTok est devenu une source facile de marketing pour l’industrie de la musique. Vous voulez une chanson à succès ? Rendez-le viral sur TikTok.

Megan Thee Stallion, en tant qu’artiste la plus écoutée de TikTok en 2020, le sait mieux que quiconque. Sa nouvelle chanson « Thot S*** » chorégraphie une tendance de danse dans ses paroles alors qu’elle dit aux fans de placer leurs mains sur leurs genoux et de twerk.

Mais le boycott des créateurs noirs est moins une attaque contre l’artiste de rap qu’un commentaire sur les créateurs blancs sur l’application.

Les créateurs noirs veulent du crédit pour leur travail.

La grève vise à inciter les créateurs et les utilisateurs non noirs de l’application à repenser la façon dont ils créditent et collaborent avec les créateurs noirs.

Les utilisateurs noirs ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration d’être les créateurs de nombreuses tendances de danse virales, mais en récoltant très peu des avantages.

Prenez par exemple le « Savage Remix » viral de Megan Thee Stallion. La tendance de la danse virale a été créée par Keara Wilson. Pourtant, lorsque vous regardez sous le son sur l’application, les vidéos les plus vues sont celles de créateurs blancs comme Charli D’Amelio et Addison Rae.

Pire encore, la plupart de ces vidéos, qui totalisent plus de 10 millions de likes, ne créditent même pas Wilson en tant que créateur de la danse.

Les créateurs noirs sont frustrés d’être le cerveau et la créativité derrière les tendances qui ont fait des TikTokers blancs des stars.

« Pour tous mes frères et sœurs mélancoliques de la diaspora africaine, nous sommes en grève, nous ne faisons pas de danse pour Thot S***, nous allons juste les laisser continuer à battre », a déclaré un utilisateur dans une vidéo la semaine dernière. , se référant aux utilisateurs blancs. « Cela montre à quel point vous avez besoin de nous pour faire une danse. »

L’appropriation de la danse est un problème plus large sur TikTok.

Ce n’est pas la seule fois où les créateurs de Black TikTok ont ​​exprimé leur frustration face au manque d’accréditation sur l’application.

Des griefs similaires ont été exprimés plus tôt cette année lorsque Addison Rae est apparue sur Jimmy Fallon pour interpréter plusieurs danses créées par des créateurs noirs. Encore une fois, aucun crédit n’a été accordé jusqu’à un épisode ultérieur après que Fallon ait reçu un contrecoup pour le segment.

Et bien que le manque de crédit ait empêché les créateurs noirs d’accéder au même accord de marque et aux mêmes partenariats lucratifs que leurs homologues blancs, le problème est plus profond que les adeptes et les goûts.

Les créatifs noirs ont été historiquement marginalisés, leur travail approprié et leur créativité négligée.

La dynamique sur TikTok signifie que les Noirs travaillent et que les stars des médias sociaux non noires en tirent tous les avantages. Ces créateurs marchandisent la culture noire sans rien faire pour l’élever.

La grève met en lumière le droit des Blancs à la culture noire et se demande comment ils fonctionneront sans elle.

Les créateurs noirs tracent une ligne, créant des frontières entre leur travail et ceux qui se l’approprient.

