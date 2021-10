En quoi Star and Stripe est-il meilleur que All Might ?

Malgré son apparence voluptueuse et bien musclée, Star and Stripe est une présence imposante sur le champ de bataille. Il y a huit touffes distinctes dans ses cheveux blonds balayés vers l’arrière qui sont coiffés de la même manière que All Might lorsqu’il était pleinement puissant. Dans le chapitre 328 de My Hero Academia vient de révéler que All Might pourrait vraiment être enseigné au héros numéro un des États-Unis, Star et Stripe.

Malgré le manque d’autorisation d’un organisme international qui supervise les héros à travers le monde, comme les Nations Unies, elle est actuellement en route pour aider son maître au Japon. Après avoir découvert que Tomura Shigaraki deviendrait le vaisseau complet de All For One en trois jours dans le chapitre 328, All Might recherche de toute urgence cette organisation mondiale pour apporter des héros à leur aide.

Les lecteurs savent déjà certaines choses sur Star and Stripe en fonction de la réaction des autres pays et de l’organisation elle-même. Quand il s’agit d’enfreindre les règles, elle est irresponsable et impétueuse. Mais elle aime trop All Might pour s’en soucier. La raison en est que l’organisation craint d’envoyer des héros pour aider All Might en grand nombre.

Il est plus probable que les méchants attaquent une nation après le départ des héros, car la stabilité qu’ils ont laissée est menacée. Pire encore, chaque nation traverse maintenant ses propres crises existentielles, rendant impossible une migration massive de héros. Malgré cela, Star and Stripe continue de quitter les États-Unis sans autorisation.

D’autres héros, tels que Salaam d’Égypte et Big Red Dot de Singapour de My Hero Academia: World Heroes’ Mission, sont impatients d’aider All Might et ont exprimé leur mécontentement de ne pas pouvoir voyager, ce qui souligne le dévouement de Star and Stripe envers son maître. Le fait est que malgré leurs opinions bien arrêtées, ils obéissent à l’organisation internationale. Pendant que cela se passe, Star and Stripe choisit quoi faire par elle-même.

Alors que ses émotions pour All Might lui permettent de défier les conventions, la chose la plus intrigante à propos de Star and Stripe n’est pas cela. C’est parce qu’elle n’était pas le héros numéro un des États-Unis six ans auparavant. My Hero Academia: Vigilantes a présenté Christopher Skyline en tant que Playboy Hero: Captain Celebrity. Quelles que soient les circonstances, le déclassement du capitaine Celebrity est ironique car il n’est pas présenté sous un jour favorable tout au long de Vigilantes.

Pourtant, malgré son état matrimonial, les actes qu’il pose pour attirer l’attention en tant que play-boy et ses nombreuses poursuites pour conduite inappropriée rappellent brutalement ce défaut. Lorsqu’il découvre qu’il sera père, son attitude change radicalement et il s’efforce d’être un meilleur modèle pour ses enfants. Plus tard, lorsqu’il est humilié par son propre acte altruiste de protection des gens (malgré le fait que c’est son travail), sa personnalité change à nouveau.

Captain Celebrity n’est pas le héros le mieux classé pour la première fois de sa carrière Pro Hero car il ne le mérite pas. Sa carrière a peut-être pris une tournure ironique en se terminant après la naissance de son enfant, lui permettant enfin d’être là pour ceux qui en avaient le plus besoin.

Le remplacement du capitaine Celebrity en tant que premier héros du pays reste un mystère pour le moment. Les téléspectateurs de My Hero Academia peuvent se demander si Star and Stripe agit généralement de manière imprudente pour son maître, ou s’il s’agit d’une chose unique. My Hero Academia a l’occasion parfaite de démontrer qu’à son apogée, All Might était un mentor vraiment merveilleux, encourageant Star and Stripe à servir de cavalerie quand les choses allaient au pire. Merci à Stain, bien sûr.

Il s'agit de Star and Stripe et de leurs capacités par rapport à All Might.