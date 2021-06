L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est prêt pour le 7e vol de la planète rouge dimanche

celui de la NASA Hélicoptère Mars Ingéniosité reprendra son envol ce week-end, si tout se passe comme prévu.

Les gestionnaires d’Ingenuity préparent le 4-lb. (1,8 kilogrammes) en hélicoptère pour son septième vol martien, qui aura lieu au plus tôt dimanche (6 juin). Le plan est d’envoyer Ingenuity à un nouvel aérodrome, à environ 350 pieds (105 mètres) au sud de son emplacement actuel sur le sol de Cratère Jezero .

« Ce sera la deuxième fois que l’hélicoptère atterrira sur un aérodrome qu’il n’a pas inspecté depuis les airs lors d’un vol précédent », ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour vendredi 4 juin. « Au lieu de cela, l’équipe Ingenuity s’appuie sur les images collectées par la caméra HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA qui suggèrent que cette nouvelle base d’opérations est relativement plate et présente peu d’obstructions en surface. »

Les données du vol seront retransmises sur Terre au cours des trois jours suivant le vol, ont-ils ajouté.

Vidéo: Admirez la vue sur Mars depuis le quatrième vol de l’hélicoptère Ingenuity

Ingenuity s’est également rendu à un aérodrome non surveillé lors de son sixième vol, qui a eu lieu le 22 mai et ne s’est pas déroulé à 100 %. Le giravion à énergie solaire a subi un problème qui a brièvement interrompu le flux de photos de sa caméra de navigation vers son ordinateur de bord. Mais Ingenuity a réussi à pouvoir à travers l’anomalie , atterrissant en toute sécurité à proximité de son point d’atterrissage désigné.

L’ingéniosité a atterri avec la NASA Rover de persévérance à l’intérieur de Jezero, d’une largeur de 28 milles (45 kilomètres), le 18 février. Le 3 avril, l’hélicoptère s’est déployé depuis le ventre de Persévérance, lançant une campagne de vol d’un mois conçue pour démontrer que le vol motorisé est possible sur Mars.

Ingenuity a réussi cette mission originale avec cinq vols, qui sont devenus successivement plus complexes et ambitieux. la NASA alors a accordé une prolongation de mission pour l’hélicoptère, qui met l’accent sur la mise en valeur du potentiel de reconnaissance des giravions martiens. Le vol prévu dimanche sera le deuxième de cette nouvelle campagne.

Perseverance a largement documenté les cinq premiers vols d’Ingenuity, capturant la vidéo et l’audio des sauts historiques. Mais le rover a maintenant commencé à se concentrer sur sa propre mission scientifique, qui consiste à rechercher des signes d’anciens la vie martienne et la collecte d’échantillons pour un futur retour sur Terre, de sorte que les photos d’Ingenuity en action sont plus difficiles à obtenir de nos jours.