Entretien avec la série Vampire qui se déroule officiellement à AMC avec Anne Rice

AMC apporte Entretien avec le vampire au petit écran. Précédemment adapté au cinéma avec Tom Cruise et Brad Pitt, le roman d’Anne Rice fait l’objet d’une toute nouvelle adaptation sous la forme d’une série limitée en huit parties. Perry Mason le co-créateur Rolin Jones développe la nouvelle série pour AMC et servira de scénariste et de showrunner.

Ce projet résulte de l’acquisition par AMC Networks des droits de l’œuvre littéraire de Rice l’année dernière, et c’est le premier titre à être officiellement annoncé. Producteur Mark Johnson (Tu ferais mieux d’appeler Saul, Breaking Bad) supervise le développement des histoires de Rice pour AMC. Jones, Johnson, Rice et son fils Christopher Rice seront tous producteurs exécutifs de la nouvelle série Interview with the Vampire.

« Le défi d’adapter pour la télévision le travail révolutionnaire et immensément convaincant de Anne Riz est à la fois intimidant et exaltant », a déclaré Johnson dans un communiqué. « Ayant déjà produit des films à partir d’œuvres aussi singulières, je reconnais à la fois la responsabilité et l’obligation que nous devons au matériel. Je crois fermement qu’avec AMC et Rolin Jones, nous sommes équipés pour relever ce défi et pour ravir et divertir à la fois la fidèle fan d’Anne Rice et le spectateur qui vient juste de découvrir son travail. »

Écrit par Anne Rice, Entretien avec le vampire a été publié à l’origine en 1976. Rice écrira plus tard le scénario de l’adaptation cinématographique de 1994 réalisée par Neil Jordan. Le film suit Lestat (Tom Cruise) et Louis (Brad Pitt), en commençant par la transformation de Louis en vampire par Lestat en 1791 et culminant avec la transformation d’une fille de 10 ans (Kirsten Dunst) en vampire. L’histoire est racontée de nos jours par Louis à un journaliste, d’où le nom de l’histoire. Christian Slater, Antonio Banderas et Stephen Rea ont également joué.

En 2002, Warner Bros. a sorti la suite Reine des damnés, bien que Cruise et Pitt ne reprennent pas leurs rôles. Depuis, de nombreux efforts ont été déployés pour faire un nouveau film basé sur les romans de vampires de Rice, mais pour le meilleur ou pour le pire, aucun des projets n’a été en mesure de faire du chemin depuis des années. À un moment donné, Josh Boone était attaché à écrire une nouvelle adaptation cinématographique, mais le projet a échoué lorsque Anne Rice a récupéré les droits de ses romans.

Commande AMC Entretien avec le vampire vient également alors que la fiction de vampire fait un peu de résurgence sur le petit écran. Un redémarrage de Vrai sang, qui est également inspiré d’une série de romans sur les vampires, est maintenant en développement chez HBO. Une troisième saison de Ce que nous faisons dans l’ombre est également en préparation chez FX. La CW a également travaillé sur un redémarrage prévu du film à succès des années 80 Les garçons perdus, et Showtime a commandé une série basée sur Laisse celui de droite dedans.

Entretien avec le vampire arrivera sur AMC dans le courant de 2022. En attendant, vous pouvez toujours regarder le film original gratuitement si le redémarrage ne vous intéresse pas. Le film est actuellement diffusé gratuitement sur Tubi.

Sujets : Entretien avec un vampire