Star Wars : Les scénaristes de la série Acolyte n’ont jamais vu Star Wars

Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui vont de soi, et on pourrait penser qu’après plus de quarante ans, dix films et plusieurs émissions de télévision, il n’y aurait personne qui n’en ait vu au moins un parmi tant d’autres. Guerres des étoiles projets là-bas. Il semble cependant qu’il y ait des gens qui n’ont jamais fréquenté l’Étoile de la mort ou Tatooine, et certains d’entre eux travaillent actuellement sur la dernière émission Disney +, Star Wars: The Acolyte. Bien qu’il puisse sembler étrange de vouloir que des gens écrivent pour une franchise qu’ils n’ont jamais vue, c’était une décision délibérée de la showrunner Leslye Headland, qui a révélé dans une interview avec The AV Club qu’elle voulait des écrivains qui n’étaient pas les Guerres des étoiles amant qu’elle est elle-même.

« Ayant travaillé dans cette industrie depuis plus d’une décennie maintenant et ayant été dans quelques salles d’écrivains, j’avais l’impression que la répartition démographique des salles, ce n’est pas quelque chose que vous prenez activement en considération », a-t-elle expliqué. « Par exemple, sur Poupée russe, nous avons fini par avoir une salle d’écrivains entièrement féminine, mais je ne sais pas si c’était vraiment quelque chose que nous avons dit à l’avant : « Nous n’allions embaucher que des femmes. Je pense que lorsque vous avez un tel diktat, vous fermez votre esprit, encore une fois, aux personnes qui vont défier votre POV artistique particulier. Ce que je recherchais principalement, c’était des gens qui, selon moi, pouvaient exécuter un excellent script, numéro un. Et puis lors de l’entretien d’embauche, parler vraiment à des personnes qui ont eu des expériences de vie différentes de la mienne et qui avaient des liens différents avec Guerres des étoiles que moi. »

Élargir le champ des écrivains et inclure ceux qui n’avaient jamais abordé la franchise auparavant était comme donner une nouvelle vie au projet, et Headland a ensuite parlé de sa réaction aux commentaires de l’écrivain.

« Ce que j’ai également appris en embauchant ma chambre, c’est que le fandom de chacun était très différent. Personne n’a eu la même expérience Guerres des étoiles. Il y avait des gens comme moi qui étaient comme plus tard dans la vie [Dave] acolytes de Filoni. J’ai littéralement eu un écrivain qui était comme, ‘Je n’en ai jamais vu aucun. je n’en ai jamais vu Guerres des étoiles médias.’ Et elle m’envoie un texto avant qu’on commence la pièce, elle me dit : ‘Luke et Leia sont frère et soeur, qu’est-ce que…?’ [Laughs.] Et c’était tellement génial, parce que j’aimerais vraiment savoir de quelqu’un qui n’est pas complètement immergé dans ce fandom, que penses-tu du pitch que nous venons de faire ? Ainsi, alors qu’elle faisait preuve de diligence raisonnable et faisait beaucoup de travail de fond et de recherche, en même temps, c’était quelqu’un à qui nous parlions en quelque sorte et disions : « D’accord, donc si nous enlevons tous les types de signifiants , et c’est Guerres des étoiles version de X, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?’ Elle serait en mesure de donner quelques commentaires : « Eh bien, je me demande en quelque sorte ce qui se passe avec ce personnage. Et dans cette scène, je me demande pourquoi untel ne dit pas ça.' »

Alors que les détails sur L’Acolyte sont à peu près inexistants à ce stade, il semble que la série Star Wars va être à la fois familière et nouvelle grâce au mélange énigmatique d’écrivains, certains connaissant la tradition de Guerres des étoiles et d’autres prêts à le remettre en question. En attendant, nous avons un certain nombre d’autres séries à venir à espérer dans un proche avenir, telles que Le livre de Boba Fett, Andor, Le Mandlorien Saison 3 et celle d’Ewan McGregor Obi Wan Kenobi. Quel moment pour être fan de Guerres des étoiles, ou si vous n’avez jamais touché auparavant, quel moment pour commencer.

Sujets : Guerres des étoiles