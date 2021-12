Le Bouffon Vert perd son casque dans Spider-Man : No Way Home TV Spot

Le battage médiatique continue de monter pour la sortie imminente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Pour la première fois, l’excitation principale pour les fans n’est pas de revoir Spider-Man de Tom Holland, mais les personnages du précédent live-action Homme araignée films dont la présence a été confirmée ou taquinée jusqu’à présent. L’un de ces personnages est Norman Osborn de Willem Dafoe, alias le Bouffon vert, qui obtient un temps précieux à l’écran dans un nouveau Spider-Man : Pas question Accueil Spot TV.

Dafoe a été le premier méchant classique des bandes dessinées à affronter une version en direct du robot d’exploration des murs palmés de Sam Raimi. Homme araignée film de 2002. Bien que Norman soit décédé à la fin de ce film, il est maintenant confirmé qu’il reviendra pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec un tout nouveau look comique-précis.

Dans le spot télévisé, nous voyons le Bouffon vert apparaître comme il l’a fait dans son film original, avec sa combinaison intégrale en plastique vert et son planeur. Dans un clip ultérieur, le masque du gobelin est vu étendu écrasé sur le sol tandis que Norman semble fuir la scène en arrière-plan.

Enfin, nous voyons à nouveau Norman sur son planeur face au Spider-Man de Holland. Cette fois, Norman ne porte pas son masque et porte plutôt des chiffons à capuchon qui ressemblent beaucoup plus au costume de son homologue de bande dessinée. Le sourire dément sur le visage de Norman dans la scène est la preuve qu’il est toujours un méchant, tout comme le fait qu’il jette l’une de ses bombes sur Spidey.

On ne sait pas encore exactement pourquoi autant de vieux méchants de Spider-Man ont commencé à apparaître tous en même temps dans le quartier de Spidey après que le sortilège de modification de la réalité du docteur Strange ait mal tourné. Mais une précédente interview avec Dafoe, Alfred Molina (Doc Ock) et Jamie Foxx (Electro) a révélé que chaque méchant a une motivation différente pour se battre avec le nouveau Spider-Man.

« Le gobelin croit en un monde avec des perdants et des gagnants », a expliqué Dafoe. « Le pouvoir est tout ce qui compte. » Molina a déclaré que l’histoire de Doc Ock est reprise d’où celle de Sam Raimi Spider-Man 2 laissé de côté, et son personnage « cherche à se venger ». Enfin, selon Foxx, son personnage veut rattraper toute une vie de déceptions. « L’électro, c’est du genre ‘Le monde m’a fait du mal. Maintenant que j’ai cette énergie, je vais avoir la mienne.' »

Il semble que chaque grand méchant du film nourrit un grief personnel. Et Spider-Man de Holland ne se sent pas si chaud lui-même. Dans le nouveau spot télévisé, on le voit parler directement au monde en tant que Spider-Man où il admet qu’il est responsable d’amener les trois principaux méchants de leur réalité dans la sienne, et demande au monde de lui souhaiter bonne chance alors qu’il tente d’envoyer retour à leur place. Les fans continuent d’espérer que Spider-Man, accablé de Hollande, recevra l’aide d’autres versions du héros arachnide joué par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre.





