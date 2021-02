Pourquoi la publicité Dexcom Super Bowl de Nick Jonas est une gifle pour les diabétiques partout

Le Super Bowl 2021 a lieu le dimanche 7 février et, bien que de nombreux fans de sport soutiennent leurs équipes respectives, des tonnes de téléspectateurs se connectent pour autre chose que le football: les publicités emblématiques du Super Bowl.

Cette année, Nick Jonas – qui vit avec le diabète de type 1 – s’associe à la société de technologie du diabète Dexcom afin de sensibiliser le public à la maladie chronique avec laquelle vivent des millions d’Américains.

Dexcom est l’une des entreprises qui fabrique des glucomètres en continu – une technologie qui aide énormément les personnes atteintes de diabète à surveiller leur glycémie en temps réel, éliminant ainsi le nombre de fois où il faut se piquer le doigt pour vérifier leur glycémie.

«Trop de personnes atteintes de diabète souffrent de piqûres douloureuses et désuètes parce qu’elles ne savent pas qu’il existe un meilleur moyen», a déclaré Jonas.

« Je crois sincèrement que les personnes atteintes de diabète méritent les meilleurs soins, et c’est vraiment l’esprit de ma première publicité du Super Bowl. Cela signifie beaucoup pour moi d’apporter ce message de sensibilisation et la nécessité d’améliorer l’accès CGM à autant de personnes atteintes de diabète. que possible », a-t-il ajouté.

Alors que certaines personnes félicitent Jonas et Dexcom pour leur spot publicitaire pour le Super Bowl, de nombreuses personnes atteintes de diabète ne sont pas satisfaites de leur publicité.

Voici la chose: la plupart des Américains vivant avec n’importe quel type de maladie chronique savent que les médicaments, les fournitures médicales et essentiellement toutes les fournitures que vous devez obtenir d’une pharmacie sont chères, même avec une assurance.

Ceux qui vivent avec le diabète déboursent des dizaines de milliers de dollars par an juste pour rester en vie.

Entre le coût des fournitures, le coût de l’insuline et le coût de la technologie de base du diabète, les personnes atteintes de diabète dépensent souvent leurs derniers centimes en articles liés au diabète.

Les capteurs Dexcom, qui sont livrés dans un paquet de trois et durent dix jours chacun, coûtent environ 350 € – et ce n’est que pour un mois de fournitures. Multipliez ce chiffre par douze, et vous obtenez jusqu’à 4200 € par an, rien que sur la technologie qui peut – et va – sauver la vie d’un diabétique.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux et d’autres diabétiques ont souligné l’hypocrisie de placer une publicité – pour des millions de dollars, pourrais-je ajouter – pour une technologie que beaucoup de gens ne peuvent même pas se permettre.

«Le seul espace publicitaire, hors coûts de production ou paiement pour Nick Jonas, est estimé à 5,6 millions de dollars. 5,6 millions / 349 €, le prix de détail d’une boîte de 3 capteurs, c’est 16 046 boîtes arrondies à 0,8. 16 0456 * 3 = 48 183 capteurs », a écrit un utilisateur de Twitter. « 48 183 capteurs au prix de détail payé pour cette annonce. »

Un autre utilisateur de Twitter a fait écho au sentiment ci-dessus, écrire dans une série de tweets:

«Nous vivons dans un pays où 1/4 des personnes n’ont pas les moyens de payer leur insuline, sans parler des outils supplémentaires pour gérer une maladie à vie. Nous avons de graves disparités en matière de soins de santé, qui ont été amplifiées au cours de l’année écoulée, car les gens ont perdu leur emploi et leur assurance maladie en raison de la pandémie. Dexcom aurait dû utiliser cet argent pour faire des dons aux familles qui avaient besoin de fournitures. Un CGM permet un peu de morceau [sic] bien sûr, cela nous permet de dormir la nuit – des choses qui permettent à la charge mentale de cette maladie d’être un peu moins lourde. C’est un appareil auquel chaque patient devrait pouvoir accéder. »

Bien que l’annonce Dexcom Super Bowl de Nick Jonas soit un pas dans la bonne direction pour appeler à de meilleurs soins pour les personnes atteintes de diabète, ce n’est tout simplement pas suffisant.

Oui, il devrait y avoir une éducation plus répandue sur la maladie qui affecte des millions d’Américains – bien sûr, il devrait y en avoir.

Mais pour que les personnes atteintes de diabète reçoivent les soins dont elles ont besoin, les glucomètres en continu, comme ceux fabriqués par Dexcom, doivent être accessibles et abordables pour tous.

Si Dexcom peut se permettre de placer une annonce lors de l’un des plus grands événements télévisuels de l’année, elle peut se permettre de rendre ses produits accessibles à tous.

