« Dance of the Fireflies » aura la saison 2 sur Netflix?

Avec Katherine Heigl et Sarah Chalke, « El baile de las luciérnagas » (« Firefly Lane en espagnol) est une série de Netflix créé par Andrew Dabb et développé par Maggie Friedman. La fiction raconte l’histoire de deux meilleurs amis, Tully et Kate, qui se sont rencontrés à l’adolescence et qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans.

La série basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah met en vedette Katherine Heigl et Sarah Chalke, et sa photographie principale a commencé le 17 septembre 2019 et s’est terminée le 21 janvier 2020 à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada.

Les dix épisodes de « Les lucioles dansent« Créé en Netflix mercredi 3 février 2021, mais les utilisateurs du service et les fans du livre qui a inspiré l’émission demandent déjà un deuxième opus.

« LA DANSE DES LUCIOLES » AURA-T-ELLE LA SAISON 2?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction, après la fin pleine de suspense du premier opus, il est fort probable que l’histoire de Tully Hart et Kate Mularkey se poursuivra dans une deuxième saison.

Dans le dernier chapitre de « Les lucioles dansentLes vérités sortent, et Kate et Tully redéfinissent leurs attentes quant à l’avenir. Il y a aussi des questions en suspens telles que: qu’arrive-t-il à Johnny en Irak? Pourquoi Kate et Tully se sont-ils séparés en 2005?

Ainsi, un nouvel épisode pourrait se concentrer sur la façon dont les meilleurs amis résolvent leurs problèmes et racontent d’autres événements importants de leur vie. Si une deuxième saison est confirmée, Katherine Heigl et Sarah Chalke reprendraient leurs rôles principaux en tant que Tully Hart et Kate Mularkey.

Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service de streaming qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de son public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent être décisifs pour le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Katherine Heigl et Sarah Chalke sont les stars de « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

QUAND SERAIT LA SAISON 2 DE «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

Oui Netflix renouveler « Les lucioles dansent« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés au début de 2022.