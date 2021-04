El Marginal 4: Diosito et Miguel parlent aux fans

S’il y a quelque chose qui ne peut pas être discuté, c’est que l’Argentine a tendance à raconter des histoires de prison. Dans le pays, ce type de série est toujours accepté sans conteste, mais il y en a une qui a laissé de côté la fiction pour montrer comment on vit vraiment dans une prison: Le marginal. La vie des frères Borges fait fureur, mais on n’en sait rien depuis plus d’un an.

Le 27 août 2019 était la dernière fois que la télévision publique diffusait le dernier chapitre de Le marginal, où l’on voit comment les Borges récupèrent le pouvoir de San Onofre. Mais, cette série n’a pas pu se poursuivre en raison de la pandémie de coronavirus.







Cependant, il y a à peine un mois, toute la distribution est revenue sur le plateau d’enregistrement. Nicolás Furtado, qui joue Diosito Borges, est celui qui a publié une photo avec Juan Minujín annonçant que «cette paire est déjà prête « . Mais maintenant, les deux acteurs les plus importants de la saison prochaine, ont décidé d’aller plus loin.

Il y a quelques heures, Netflix a publié une vidéo de Minujin et Furtado entrant dans la nouvelle prison de Le marginal, Vieux pont. « Nouvelle prison, retours inattendus et comptes en attente. Puente Viejo vous souhaite la bienvenue. El Marginal 4, à venir», Ont-ils écrit depuis la plateforme pour accompagner l’audiovisuel.

Avec tout le style et le rythme de leur chanson d’ouverture, de Sara Hebe, les acteurs ont parlé de ce qu’impliquait le travail de production dans une année marquée par le coronavirus. « Après un an d’attente pour la pandémie, j’entre pour la première fois à Puente Viejo, la nouvelle prison de Le marginal 4« , On l’entend dire à Nicolás, tandis que Juan ajoute: »Le travail que les équipes de production, de direction, de photographie et d’art ont fait pour préparer le terrain pour cet endroit est incroyable.».

La vidéo a montré, étape par étape, avec un plan en mouvement et une caméra rapide, comment Puente Viejo a été transformé. Et pour cette raison, les acteurs voulaient que les téléspectateurs puissent profiter de la saison à venir autant qu’ils le font en la produisant.