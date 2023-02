Liste des acteurs et personnages de « División Palermo »: qui est qui dans la série Netflix argentine

Créée par Santiago Korovsky, la « Division de Palerme » est une Série Netflix argentine qui suit un groupe de civils recrutés pour intégrer une sorte de garde urbaine qui s’avère être une opération marketing pour redorer la mauvaise image des forces de sécurité. Cependant, ils devront faire face à un gang criminel dirigé par d’étranges trafiquants de drogue.

La comédie écrite par Korovsky, Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martín Garabal, Martina López Robol, Mariana Wainstein et Ignacio Gaggero aura huit épisodes qui seront diffusés le 17 février 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal et Charo López sont les protagonistes de «Département de Palerme», tandis que Carlos Belloso, Alan Sabbagh, Iair Said, Agustín Rittano, Nilda Sindaco et Camila Peralta font également partie du casting. Ensuite, qui est qui dans le nouveau Série Netflix argentine?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DIVISION PALERMO »

1. Santiago Korovsky comme Felipe

L’acteur, réalisateur et scénariste argentin Santiago Korovsky est chargé d’interpréter Felipe, l’un des membres de la garde urbaine créée comme stratégie marketing pour améliorer l’image de la police.

« Écrire, réaliser et jouer était fou, mais j’étais entouré des meilleurs scénaristes, d’un co-réalisateur formidable, d’acteurs qui n’arrivent pas à y croire, et de producteurs et d’une équipe qui ont été plus patients qu’ils n’auraient dû l’être.», a écrit Korovsky sur son compte Instagram.

Santiago Korovsky dans le rôle de Felipe dans la série argentine « División Palermo » (Photo : Netflix)

2. Pilar Gamboa dans le rôle de Sofia

Pilar Gamboa, qui a reçu en 2021 le prix Konex pour son travail d’actrice de théâtre de la décennie et pour ses rôles dans des films tels que « Music on Hold », « La Paz », « El incendio », « Mamá se fue de viaje », « El futuro que viene », « La flor » et « Recreo », assume le rôle de Sofía.

Sofía (Pilar Gamboa) se disputant avec Felipe dans la série argentine « División Palermo » (Photo : Netflix)

3. Daniel Hendler comme Miguel

Daniel Hendler, connu pour ses rôles principaux dans des films tels que « The Bottom of the Sea » (2003), « The Broken Embrace » (2004), « The Suicides » (2005), « The Paranoids » (2008), « My Premier mariage » (2011), « Vino para rolar » (2013) et « El otro hermano » (2017), donne vie à Miguel dans «Département de Palerme”.

Daniel Hendler dans le rôle de Miguel dans la série argentine « División Palermo » (Photo : Netflix)

4. Martin Garabal comme Esteban Vargas

Martín Garabal, dessinateur, humoriste, acteur, animateur de radio et réalisateur qui a participé à des films tels que « Re loca », « Tóxico » et « El sistema Keops », est chargé de jouer Esteban Vargas dans la nouvelle série argentine Netflix.

Martín Garabal dans le rôle d’Esteban Vargas dans la série argentine « División Palermo » (Photo : Netflix)

5. Charo Lopez comme Paloma Gutierrez

Charo López, une actrice, chanteuse et comédienne argentine qui est apparue dans des séries télévisées telles que « Difficile à apprivoiser », « Pour l’instant », « Jorge » et « Morir de amor », joue Paloma Gutiérrez, une autre membre de la garde urbaine.