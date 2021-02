9 Bataille Hot Hatch dans le circuit. Lequel est plus vite?

Courses de dragsters (les tests de départ) offrent généralement un bon divertissement, mais pour déterminer le plein potentiel de performances et de dynamique de n’importe quel véhicule, rien de tel que de faire des virages en cours de route. C’est précisément ce que nos confrères de la publication allemande Sport Auto ont fait, menant au circuit de Formule 1 de Hockenheim (Allemagne), neuf trappe chaude.

La variété des propositions est encore grande, et pour cette raison, toutes ne sont pas directement comparables les unes aux autres, ce qui justifie la raison pour laquelle la publication allemande a séparé les neuf trappe chaude en plusieurs groupes.

Dans le premier, nous avons le MINI JCW (John Cooper Works) contre la star du moment, le Toyota GR Yaris. Même les auteurs du duel indiquent que la MINI JCW n’est pas la rivale idéale de la GR Yaris – la JCW GP serait plus adaptée.

La GR Yaris est «armée jusqu’aux dents»: son turbo tri-cylindrique de 1,6 l développe 261 ch et quatre roues motrices via une boîte manuelle à six rapports. La MINI JCW, malgré le moteur de 2,0 l et quatre cylindres, reste à 231 ch, la traction étant uniquement aux roues avant, également via une boîte manuelle à six rapports.

LA fusée de poche Le japonais est livré avec Michelin Pilot Sport 4S, tandis que la fusée de poche britannique apporte Pirelli P Zero. Le résultat final est prévisible, mais regardez l’époque de la GR Yaris, qui fera rougir certaines des autres plus grandes et plus puissantes. trappe chaude cadeaux.

Dans le deuxième groupe, il y a un meilleur équilibre entre les concurrents. Ils sont les Ford Focus ST, La Volkswagen Golf GTI C’est le Hyundai i30 N Performance. Tous à traction avant, tous avec des blocs quatre cylindres en ligne avec turbo – 2,0 l pour la Golf GTI et l’i30 N, et 2,3 l pour la Focus ST – et tous avec une transmission manuelle à six vitesses. .

La Golf GTI est la moins puissante, avec 245 ch, la i30 N Performance ajoute 30 ch, totalisant 275 ch, la Focus ST venant en tête du trio avec 280 ch. La gomme choisie diffère également parmi les trois: Bridgestone Potenza S005 pour la Golf GTI, Pirelli P Zero pour la i30 N et Michelin Pilot Sport 4S pour la Focus ST.

Même en cas de panne de courant, il n’est pas conseillé de négliger l’efficacité dynamique de la Golf GTI, qui vient d’arriver sur notre marché et qui a également été testée par nos soins. Les temps accomplis le démontrent.

Pour aller plus loin dans la «course aux armements», nous avons un duo, les Allemands Audi S3 et Mercedes-AMG A 35. Les spécifications techniques des deux semblent être dessinées sur du papier carbone. Tous deux ont des moteurs turbocompressés à quatre cylindres de 2,0 litres, tous deux ont quatre roues motrices et tous deux utilisent une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. L’avantage du S3 par rapport à l’A 35 est une maigre puissance de quatre chevaux: 310 ch contre 306 ch.

Le contact avec l’asphalte se fait avec des pneus Bridgestone Potenza S005 dans le cas de l’Audi S3 et Michelin Pilot Sport 4S dans le cas de l’A 35. Placez vos paris:

Enfin, on retrouve un autre duo, peut-être le plus attendu: Honda Civic Type R et Volkswagen Golf GTI Clubsport. La Civic Type R (2020) a été le roi de trappe chaude, étant le plus puissant d’entre eux à traction avant, avec 320 ch, et aussi l’un des plus efficaces dynamiquement. La Golf GTI Clubsport est une GTI «vitaminée», avec 300 chevaux et un châssis optimisé, avec suspension adaptative par exemple.

Les deux utilisent un moteur turbocompressé de 2,0 litres, les deux n’ont qu’une traction avant, mais utilisent des transmissions différentes: la Civic Type R (Continental SportContact 6) utilise une transmission manuelle à six vitesses, tandis que la Golf GTI (Bridgestone Potenza S005) fait utilisation du DSG à sept rapports (double embrayage) – plus efficace et plus rapide, selon Volkswagen. Sera-ce suffisant pour annuler la différence de 20 ch contre le rival japonais?

Tours faits et, sans surprise, étaient les deux derniers trappe chaude, la Honda Civic Type R et la Volkswagen Golf GTI Clubsport les plus rapides – les plus «concentrées» de toutes, sauf une fusée de poche Nom japonais GR Yaris. Ils n’étaient séparés que d’un dixième de seconde, avec un avantage pour… Golf GTI Clubsport!

Nous avons été surpris de constater que le modèle qui les a suivis et a terminé le podium était le petit monstre Toyota GR Yaris, étant encore plus rapide que les autres trappe chaude quatre roues motrices (Audi S3 et Mercedes-AMG A 35), prouve que cette homologation spéciale n’est pas faite pour le plaisir, même si elle est osée pour le plaisir.

Tous les temps réalisés par ces neuf trappe chaude: