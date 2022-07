Les meilleures chansons d’Elvis Presley à écouter avant le film

in

WARNER BROS. DES PHOTOS

Le film de Baz Luhrmann est sur le point de sortir en salles. Ce sont les versions originales des tubes qui sonnent dans le biopic mettant en vedette Austin Butler.

© GettyElvis Presley est décédé en août 1977.

Il reste de moins en moins de chemin à parcourir avant le film tant attendu de Elvis frapper les théâtres. La vie et la musique de roi du rock and roll comptera grâce à la performance de majordome austin dans la peau du musicien inoubliable et le travail de Tom Hank se faisant passer pour son agent, Tom Parker. Avant la grande sortie, nous avons revu 4 chansons du bande sonore qui a marqué la carrière de cette star.

+ 4 chansons d’Elvis inoubliables

-Esprits suspicieux

La bande son de Elvis Il est désormais disponible sur les plateformes numériques. Et bien qu’Austin Butler ait donné corps et voix à cette figure musicale, la vérité est que les versions originales sont irremplaçables. C’est le cas de Esprits suspicieuxune chanson écrite en 1968 pour Marc James qui fut un échec commercial complet. Cependant, après qu’Elvis l’ait interprété, il est devenu un succès dans le monde entier.

– Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux

La chanson par excellence d’Elvis s’intitule Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux. Ce que peu savent, c’est qu’en réalité, cela faisait aussi partie de la bande originale d’un film. C’est à propos du film BleuHawaï. Quant au thème musical, il a été composé en 1961 pour George David Weiss, Hugo Peretti et Luigi Creatorebasé sur la composition française classique Plaisir d’amour par Jean-Paul Egide Martini.

-Amour brûlant

Si vous vous considérez comme un cinéphile, il y a une chanson d’Elvis que vous avez entendue au moins une fois : amour brûlant. Ce morceau est apparu dans des films comme hommes en noir Soit Lilo et Stitch dans différentes versions. Il a été écrit à l’origine par Denis Linde mais l’interprétation du King of Rock and Roll l’a popularisé au point de devenir l’un des favoris de son répertoire.

– Difficulté

chansons titrées difficulté il y a beaucoup de. Mais aucune n’a eu l’impact que la chanson thème d’Elvis Presley a eu sur 1958. Écrit par Jerry Leiber et Mike Stoller il faisait également partie d’une bande originale de film. En fait, le musicien l’a chanté pour la première fois dans le film Roi créole. Maintenant, c’est l’un des grands succès qui sonne dans le biopic mettant en vedette Austin Butler.

