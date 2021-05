Pourquoi John Mulaney a-t-il demandé à sa femme Anna Marie Tendler de divorcer?

Le comédien John Mulaney et sa femme, Anna Marie Tendler, divorcent après six ans de mariage.

L’annonce intervient plusieurs mois après avoir été révélée que Mulaney, qui a rendu public son combat de longue date contre la toxicomanie, s’était enregistré dans un centre de désintoxication après une rechute.

La dépendance semble être un problème central dans le divorce, car Mulaney et Tendler ont tous deux mentionné le rétablissement de la bande dessinée dans leurs déclarations séparées.

« John n’aura aucun autre commentaire alors qu’il continue de se concentrer sur sa récupération et son retour au travail », a déclaré un représentant de Mulaney.

Tendler a répondu avec sa propre déclaration, dans laquelle elle a dit: «J’ai le cœur brisé que John ait décidé de mettre fin à notre mariage. Je lui souhaite soutien et succès alors qu’il poursuit son rétablissement.

Pourquoi John Mulaney a-t-il demandé le divorce à sa femme Anna Marie Tendler?

Tendler a insinué que la séparation n’était pas une décision entièrement mutuelle en déclarant que son mari désormais séparé avait pris la décision de se séparer.

Cela a été une surprise pour les fans du couple qui voient souvent Mulaney jaillir de sa femme, l’appelant son «héros» et «la plus grande femme du monde».

La sobriété ne peut pas toujours sauver un mariage.

En fait, 7,3% des mariages qui se terminent par un divorce le font en raison de la toxicomanie.

La séparation de Mulaney et Tendler, bien que bouleversante, est compréhensible en raison de la nature complexe de la dépendance et de son impact sur les familles.

«L’alcoolisme est connu comme une« maladie familiale », non seulement à cause de la génétique, mais aussi à cause de la dynamique familiale», nous dit Cheryl Gerson, conseillère de couple et psychothérapeute clinique agréée.

Le fait d’être marié à un toxicomane peut donner le ton dans une relation et créer certaines normes et attentes qu’il peut être difficile de changer lorsqu’un partenaire trouve la sobriété.

Gerson nous dit que les membres de la famille ne rejoignent pas toujours leur partenaire toxicomane dans leur processus de rétablissement à la vitesse que vous pourriez prévoir.

«Lorsqu’un membre devient sobre, il bouleverse le système familial», dit Gerson. «Bien que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que la famille soit ravie que le membre dont ils étaient tous inquiets soit en convalescence, il n’est pas rare que la famille réagisse soyez furieux face au changement des «règles de la famille». »

La rechute de Mulaney a coïncidé avec des rumeurs de divorce.

Mulaney a passé 60 jours dans un centre de désintoxication à la fin de 2020 pour traiter l’abus de cocaïne et d’alcool.

Tendler a supprimé ses réseaux sociaux quelques jours avant son entrée dans l’établissement, provoquant des rumeurs selon lesquelles le couple se débattait.

La rechute peut être aussi difficile pour les familles que pour les toxicomanes. Les partenaires peuvent ne pas toujours faire confiance à leur conjoint pendant qu’ils se rétablissent.

Mulaney a rechuté après plus d’une décennie d’abstinence, ce qui a dû être incroyablement difficile pour sa femme.

Les membres de la famille et les partenaires qui voient de telles rechutes de première main et en ressentent les retombées peuvent être lents à leur faire pleinement confiance.

Les conjoints sont souvent ceux qui doivent faire face au fardeau financier de la dépendance, ou ils peuvent même couvrir leur conjoint en mentant au sujet de leur rechute.

Ce bilan émotionnel n’est pas toujours facilement réparé par la sobriété.

La recherche montre également que les hommes qui souffrent de toxicomanie et leurs épouses sont plus susceptibles de déclarer une satisfaction moindre dans leur mariage que ceux qui n’ont pas de problèmes de dépendance.

Gerson dit que cette dynamique tendue est difficile pour les toxicomanes, qui peuvent avoir du mal à gérer la sobriété tout en travaillant sur un mariage.

«Il est difficile de devenir sobre et de le rester tout en vivant avec un autre ou d’autres personnes qui ne savent pas quoi faire pour aider et peuvent interférer avec la sobriété précoce. Difficile, certainement pas impossible », dit Gerson.

il nous dit qu’il est possible qu’un partenaire déclenche involontairement une rechute, surtout s’il l’encourage à boire.

Naviguer dans la dépendance et la rupture conjugale est compliqué.

Mulaney et Tendler sont l’un des nombreux couples qui ont été touchés par la dépendance.

Dans un mariage déchiré par la dépendance, la séparation peut être un moyen pour les toxicomanes d’échapper à leur passé. Cependant, Gerson nous dit que trouver la sobriété seule n’est pas facile.

«Ce dont un toxicomane a besoin, pour développer une sobriété à long terme, c’est d’un ‘village’, si vous voulez», dit-elle. «Un village d’autres personnes qui peuvent à la fois les comprendre et les soutenir grâce aux nombreuses influences qui poussent la personne à« revenir »à sa substance. Souvent, une famille instruite peut en faire partie. »

L’alcoolisme et le divorce ont une sorte de relation symbiotique.

Une augmentation de la consommation d’un litre par habitant augmente le taux de divorce d’environ 20%. À l’inverse, une augmentation de .0001% du taux de divorce entraîne une augmentation de 10% de la consommation d’alcool.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.