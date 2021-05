Comment Tom Holland et Zendaya se sont-ils rencontrés?

Depuis 2008, l’année où il a joué Billy Elliot au théâtre, Tom Holland a été fort dans l’industrie cinématographique. Mais en 2017, lorsqu’il a rejoint Marvel à tout juste 19 ans pour donner vie au Peter Parker renouvelé, Holland a montré sa spontanéité, son charisme et son talent devant les caméras.

En fait, à ce jour, Tom Holland Il est l’un des jeunes acteurs les plus titrés de la dernière fois et, aussi, l’un des plus demandés de la dernière génération. Mais, malgré le fait qu’il soit le protagoniste d’un grand nombre de films, il fait toujours partie du MCU puisque le 17 décembre, il créera la dernière aventure en tant que super-héros, Spiderman: pas de retour à la maison.

Tom Holland lors du dernier tournage de Spiderman. Photo: (Tom Holland)



Autant, après ce film, les Britanniques ne feront plus partie de Marvel Studios, autant son arrivée est très attendue par les fans puisque ce sera la raison parfaite pour le revoir avec Zendaya, qui donne vie à MJ, le grand amour de Peter Parker. Sans aucun doute, ces retrouvailles sont ce que les fidèles du MCU attendent le plus, mais aussi des acteurs puisque, depuis 2017, ils sont hantés par des rumeurs de romance.

Zendaya et Tom Holland sur le plateau. Photo: (IMDB)



Cependant, plus d’une fois, le fils du légendaire Dominic Holland et l’ancienne star de Disney ont assuré qu’ils n’avaient qu’une seule amitié. « Quand nous avons commencé à tourner le premier film, elle, Jacob et moi sommes devenus de grands amis. C’était une grande aide dans ce processus de changement dans ma vie»A poursuivi Tom en 2019.

Les paroles de Tom Holland Ils font référence au fait que, quand il a commencé à être connu dans le monde entier, elle était déjà une artiste internationale et, à vrai dire, qui mieux qu’un expert pour savoir comment gérer les fans? Mais, bien avant ce lien qui unit les interprètes de Spiderman, leur relation n’était pas tout à fait douce.

Ils disent que les meilleures amitiés commencent par se détester et c’est sûrement ce qui leur est arrivé. C’est que, Quand ils se sont rencontrés, ils ont eu un moment plutôt gênant, qui a été révélé par Holland: « Ma première rencontre avec Zendaya a été très embarrassante à cause de moi. Ce n’était juste pas mon meilleur moment« , Auquel le chanteur a également ajouté: »Je ne me souviens pas de ça, mais ça dit qu’il y avait une sorte de câlin maladroit».

Tom Holland et Zendaya ont eu du mal à se rencontrer. Photo: (Getty)



Mais, heureusement, les choses se sont bien passées pour le couple d’acteurs au point que leur chimie a traversé l’écran. Pour ce que, ces retrouvailles gênantes étaient si lointaines dans le passé que Zendaya ne s’en souvient même pas!