Alec Baldwin remercie ses supporters pour leurs « meilleurs voeux » dans une nouvelle vidéo

Depuis la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rouiller, Alec Baldwin dit que « pas un jour ne passe » quand il ne pense pas à l’incident qui a vu un pistolet à hélice exploser pour de vrai pendant les répétitions d’une scène. Baldwin est apparu dans un certain nombre d’interviews pour parler de l’accident et a posté un message personnel sur son compte Instagram pour remercier ceux qui l’ont soutenu et envoyé des messages de « meilleurs voeux et courage ».

La vidéo de trois minutes a été partagée par l’acteur, qui dit qu’il est « chanceux » d’être avec sa famille pour Noël car il dit qu’il « essaye d’avancer » dans sa vie. L’enquête sur la fusillade, qui a eu lieu en octobre, est toujours en cours. Récemment, un mandat de perquisition a été émis pour l’iPhone de Baldwin, les enquêteurs souhaitant examiner les messages des acteurs, l’activité des médias sociaux et la correspondance par courrier électronique. Selon l’affidavit, « il peut y avoir des preuves par téléphone, du fait que des personnes utilisent des téléphones portables pendant et/ou après la perpétration d’un (des) crime(s). Plusieurs e-mails et SMS ont été envoyés et reçus concernant la production du film Rouiller au cours d’entretiens (de police).

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Dans la vidéo partagée hier, Baldwin a tenté d’expliquer ses sentiments, ses pensées et d’exprimer sa gratitude à ces abonnés, qui l’ont aidé à traverser une « période difficile ». Il a dit:

«Je voulais prendre un moment pour dire merci à toutes ces personnes qui m’ont envoyé des mots si gentils, leurs meilleurs vœux, de la force, de l’espoir, des prières, etc. Tant de bons sentiments de tant de personnes, j’ai reçu des centaines d’e-mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes… pour m’envoyer de la force et de bons vœux. Je vous en suis très reconnaissant. »

« J’ai hâte que certains aspects de cela soient derrière moi, bien sûr pour tous ceux qui sont impliqués dans cela, cela ne sera jamais derrière nous parce que quelqu’un est décédé si tragiquement », a-t-il poursuivi, parlant de l’incident. « Je ne perds jamais de vue de ça, il ne se passe pas un jour sans que je pense à ça.

Il a conclu en ajoutant : «[I’m] J’essaie juste d’avancer dans ma vie et d’essayer de traverser une période difficile, une période vraiment difficile. Je me sens très mal à l’aise, traverser ça a été très difficile et je veux dire joyeuses fêtes… quelles que soient les fêtes que vous célébrez. J’espère que vous avez autant de chance que moi dans un département et c’est d’être à la maison avec votre famille. Je n’ai rien d’intelligent ou d’original à dire, juste merci à ces personnes qui m’ont envoyé leurs bons voeux. Soyez prudent, portez un masque, procurez-vous le booster et ne laissez pas le Père Noël descendre par la cheminée sans masque. »

Au début du mois, Baldwin s’est assis pour une interview très émouvante avec ABC dans laquelle il a clairement indiqué qu’il ne se considérait pas comme une victime, car il y avait une vraie victime. « Quand je parle de ça, mon souci est que je n’ai pas l’air d’être la victime, car il y a une victime : il y a une femme qui est morte et mon ami qui s’est fait tirer dessus », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : » En ce qui me concerne, quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu. Une balle qui n’était même pas censée être sur la propriété. J’ai déjà été tué par balle dans des films… et je leur ai fait confiance pour faire leur travail. Je ne peux pas imaginer que je ferais à nouveau un film dans lequel il y aurait une arme à feu. »





Commentaires de la famille de Brandon Lee sur un accident d’arme à feu impliquant Alec Baldwin La mort de la cinéaste Halyna Hutchins est très similaire à ce qui s’est passé avec Brandon Lee en 1993 lorsque le défunt acteur a été tué sur le tournage de The Crow.

Lire la suite





A propos de l’auteur