Dave Bautista regrette que Marvel n’ait pas investi dans Drax et son histoire

Les fans de Causal MCU connaîtront Drax, un personnage joué par Dave Bautista depuis le premier épisode de «Guardians of the Galaxy», comme l’un des reliefs comiques de la franchise, mais l’histoire d’origine de ce personnage a une approche vraiment intéressante et intéressante. Avec extrêmement des connotations tragiques, puisque, comme brièvement mentionné lors de sa première apparition, la famille de Drax fait partie des millions de décès causés par Thanos.

Alors que beaucoup espéreraient que cet arc de personnage pourrait être complété par au moins une confrontation avec Thanos, « Infinity War » présenterait l’opportunité parfaite pour ce scénario, un scénario qui a été complètement manqué par l’équipe créative derrière la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Edward Norton rejoint le casting de « Knives Out 2 »

Bautista pense que Marvel Studios a vraiment raté l’occasion avec l’histoire de Drax. Même l’acteur a déjà laissé entendre que « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » sera sa dernière apparition dans le MCU, une décision qui a apparemment été soutenue par James Gunn, scénariste et réalisateur du film.

Dans une récente conversation avec Collider, Bautista a déclaré que Marvel avait manqué l’occasion d’explorer le côté plus émotionnel de Drax, et bien qu’il apprécie tout ce que le rôle lui a offert dans sa carrière d’acteur, il aurait aimé explorer son parcours d’une manière qui l’aurait fait. conclu avec un arc narratif satisfaisant, qu’il ne pense pas pouvoir être fait à ce stade.

«Maintenant que je suis dans quatre films, j’aurais vraiment aimé qu’ils aient investi davantage dans Drax, personnellement. Parce que je pense qu’il a plus d’histoire à raconter. Je pense qu’il a un arrière-plan vraiment intéressant qui a été gaspillé », a déclaré Bautista, qui ne blâme directement personne au sein de Marvel, car la franchise a déjà une liste de contenus à suivre.

Bautista a également souligné que malgré l’apparence rude et terrifiante de son personnage, il est celui qui a pris le plus de succès dans la franchise. «Tout le truc de ‘The Destroyer’ a été jeté par la fenêtre. Les gens sont tombés amoureux du côté comique de Drax qu’ils ont présenté, puis cela a conduit à plus, puis ils ont vraiment creusé un trou. » L’acteur note qu’il est très excité de terminer le voyage de son personnage dans le MCU.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jason Statham approuve le style d’acteur de Post Malone

Dave Bautista a actuellement un avenir prometteur. En plus du nouveau film de Zack Snyder «Army of the Dead», l’acteur a une brève apparition dans «Dune», l’épopée de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve basée sur le roman de Frank Herbert. De plus, il partagera les crédits avec Edward Norton et Daniel Craig dans « Knives Out 2 », écrit et réalisé par Rian Johnson.