Pixar n’échoue pas : premières rouges et nous vous disons pourquoi vous ne devriez pas le manquer

Disney + présente un nouveau film conçu pour toute la famille. Avec des clins d’œil aux ados de 2000, il se lance ce vendredi sur la plateforme.

©DisneyC’est le troisième film Pixar qui ne passe pas par le cinéma.

Certains studios trouvent des formules et les adoptent de toutes leurs forces. Dans certains cas, ils peuvent s’épuiser et nécessiter une sorte de réinitialisation, comme cela semble se produire avec l’univers cinématographique Marvel (MCU)qui sauf avec Spider-Man : pas de chemin vers la maisonn’a pas réussi à reproduire le niveau de connexion avec les fans avec d’autres histoires, et dans d’autres comme Pixar Ils ne cessent d’étonner et de faire parler les gens.

C’est le cas du studio d’animation qui Disney acheté en 2006, qui vous apporte une fois de plus un titre conçu pour toute la famille qui ne laissera personne insatisfait. Il s’agit de Rapporter que l’histoire de mei lee que demain arrive Disney+, une fille d’origine chinoise vivant à Toronto, au Canada, commence tout juste à traverser l’adolescence, lorsqu’elle découvre que des émotions fortes la transforment en panda roux. Qu’il s’agisse de moments de grande joie ou de grande colère, ou de tristesse, pour Mei Il n’y a pas d’issue.

comme le montre habituellement Pixar, Rapporter C’est une histoire qui cherche à enseigner que la perfection n’existe pas et que nous pouvons apprendre à vivre avec nous-mêmes si nous acceptons qui nous sommes. Dans le cas de Mei, ce qui semblait être une phrase, devient une belle opportunité. C’est juste que le groupe dont elle est fan se produira à Toronto et elle fera tout pour aller le voir. Le problème sera avec sa mère, qui n’est pas seulement un phare dans la vie du protagoniste, mais lui transfère également toutes ses frustrations et essaie de la modeler pour qu’elle soit la fille parfaite qu’elle doit être.

C’est ça Rapporter, pour apprendre que vous pouvez vivre sans être dans l’ombre de vos parents et ne pas pour cette raison avoir l’impression de leur manquer de respect ou de leur manquer de respect. Plus d’un se connectera avec cette histoire dans Disney+ d’auto-amélioration, dans un cas aussi compliqué et plein de changements que l’adolescence, où nous essayons souvent d’avancer par nous-mêmes et c’est le moment où nous apprenons le plus, par essais et erreurs.

La construction de l’univers Rapporter est incroyable, à la fois de l’humour (comme on le voit habituellement dans tous les films de Pixar depuis l’arrivée de histoire de jouet) même dans l’art du film Disney+. Traversée par la culture orientale, l’animation comporte des moments et des plans marqués par l’anime japonais, auxquels s’insère un morceau de la culture occidentale qui a marqué les années 90 et le tournant du millénaire : le groupe de garçons comme les Backstreet Boys, N’sync ou Five. 4Ville est le groupe préféré Mei et, clairement construit sur la base des groupes mentionnés ci-dessus, il réveillera les souvenirs de ceux qui ont accroché des affiches et des photos d’eux dans leurs chambres il y a 20 ou 30 ans.

