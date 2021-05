Bennifer 2.0 est tout ce dont tout le monde parle après que Ben Affleck et Jennifer Lopez aient été vus en vacances ensemble dans le Montana ce week-end – et tout le monde se demande si le couple préféré des médias est de retour.

Les retrouvailles possibles font suite à des nouvelles récentes sur leurs séparations individuelles de leurs partenaires.

Ben Affleck et Ana de Armas se sont séparés en janvier parce qu’Armas ne voulait pas vivre à Los Angeles, où Affleck vit pour être près de ses enfants avec son ex-femme Jennifer Garner. La scission était dite mutuelle, sans mauvais sang entre les deux.

Pendant ce temps, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont officiellement mis fin à leurs fiançailles à la mi-avril. Le couple semblait avoir des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus, et Lopez parlait souvent de son incapacité à lui faire confiance après avoir triché des rumeurs.

Peu de temps après la séparation de Lopez et A-Rod, Affleck a été vu être conduit plusieurs fois au manoir Bel-Air de Lopez, puis l’escapade dans le Montana s’est produite.

Affleck et Lopez sont souvent restés en contact au fil des ans, mais n’ont jamais semblé montrer des signes de rallumage de leurs anciennes flammes jusqu’à présent, ce qui soulève la question: pourquoi se sont-ils séparés en premier lieu?

Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck ont-ils rompu la première fois?

Le couple s’est réuni pour la première fois en 2002 lors du tournage de leur film « Gigli ».

Ils avaient prévu de se marier à Santa Barbara en 2003, mais ont rencontré des problèmes et le mariage a été retardé, apparemment à cause des médias.

Essentiellement, Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient trop populaires en tant que couple pour se marier.

Le lieu dans lequel ils voulaient se marier avait une autre cérémonie réservée le même jour, et on a estimé que cela aurait causé trop de problèmes à l’autre couple et aux autres hôtels de la région pour que les deux événements se déroulent si près l’un de l’autre.

Dans un communiqué, Lopez a déclaré: « Lorsque nous nous sommes retrouvés à envisager sérieusement d’embaucher trois« épouses leurres »distinctes à trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas. »

Après les noces retardées, la scission officielle a eu lieu en 2004. Ils n’ont jamais reporté leur mariage et ont plutôt rompu, aucune des deux parties n’a expliqué pourquoi jusqu’à des années plus tard, lorsque Ben Affleck en a parlé lors de son apparition dans l’émission britannique « Live » en 2008.

Le couple a également déclaré qu’ils se sentaient sans relâche traqués par la presse et les tabloïds des médias, ce qu’ils ont décrit dans le clip vidéo de Lopez pour «Jenny from the Block».

« Je pense que Jen et moi avons commis une erreur en ce sens que nous sommes tombés amoureux, nous étions excités et peut-être trop accessibles », a expliqué Affleck. « Je ne pense pas qu’aucun de nous ait anticipé le degré auquel il prendrait un monde qui lui est propre. »

Jennifer Lopez n’a rien dit de plus sur la fin de leur relation jusqu’à une interview en 2016 avec People Magazine.

« Nous n’avons pas essayé d’avoir une relation publique », a-t-elle déclaré. « Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds, et c’était comme » Oh mon Dieu « . C’était juste beaucoup de pression … Je pense que quelque chose de différent à différentes époques, qui sait ce qui aurait pu arriver, mais il y avait un véritable amour là-bas. «

La montée des tabloïds médiatiques a mis fin à Jennifer Lopez et Ben Affleck, mais peut-être est-ce le moment de rallumer les vieilles flammes? Le copain de longue date d’Affleck, Matt Damon, l’espère, partageant ses réflexions sur la question. « Je les aime tous les deux! J’espère que c’est vrai, ce serait génial. »

On dit qu’Alex Rodriguez n’est pas ravi de la romance ravivée entre JLo et Affleck.

Une source proche de Rodrigues a déclaré à E! News, « Il pensait vraiment qu’ils seraient capables de le faire fonctionner et de se reconnecter. Il a contacté J.Lo pour essayer de la rencontrer et elle a été très courte avec lui. »

Rodriguez a cependant le cœur brisé d’entendre la nouvelle de son ex évoluant si rapidement.

Et en parlant d’exes, Garner n’est, en revanche, pas du tout intéressée par les nouvelles concernant son ex-mari.

Une source a dit à E! Des nouvelles selon lesquelles Garner « ne veut en aucun cas faire partie du cirque ou de l’attention des médias ».

« Elle essaie de vivre sa vie et d’élever ses enfants et la dernière chose qu’elle veut faire est de s’occuper de la vie amoureuse de Ben », explique l’initié. « Elle se concentre toujours sur le bonheur des enfants et Ben est un bon père. »

Le couple a 3 enfants ensemble – Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans.

Lopez partage des jumeaux de 13 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony.

La superstar latine insiste sur le fait que sa relation avec Affleck est juste amicale, mais personne ne semble convaincu.

Nous devrons juste voir où cela se passera d’ici.

