‘Space Jam’ arrive en 4K Ultra HD cet été

Pour célébrer le 25e anniversaire du classique bien-aimé, Warner Bros. Home Entertainment a annoncé que Space Jam sortira sur Ultra HD Blu-ray Combo Pack et Digital le 6 juillet.

Michael Jordan, six fois champion de la NBA, et Bugs Bunny, piliers de Looney Tunes, jouent dans le classique de la comédie familiale qui a introduit une toute nouvelle dimension de divertissement. Le film met également en vedette Wayne Knight, Theresa Randle et la voix de Danny DeVito. Bill Murray, Larry Bird, Charles Barkley et Patrick Ewing apparaissent comme eux-mêmes. Space Jam a été produit par Ivan Reitman et réalisé par Joe Pytka.

L’Ultra HD * présente une résolution 4K avec une plage dynamique élevée (HDR) et un spectre de couleurs plus large, offrant aux consommateurs des couleurs plus vives, plus profondes et plus réalistes pour une expérience de visionnage de divertissement à domicile comme jamais auparavant.

Space Jam sera disponible sur Ultra HD Blu-ray Combo Pack pour 24,99 € ERP et comprend un disque Ultra HD Blu-ray avec le long métrage en 4K avec HDR et un disque Blu-ray avec le long métrage et des fonctionnalités spéciales. Les fans peuvent également posséder Space Jam en 4K Ultra HD via un achat auprès de certains détaillants numériques à partir du 6 juillet.

Space Jam a reçu un Annie Award pour la meilleure réalisation individuelle: réalisation technique et un Grammy® Award pour la meilleure chanson écrite spécifiquement pour un film ou pour la télévision (1997).

SYNOPSIS

Les plus grandes légendes du monde entrent en collision dans un futur univers avec Jordan en tant que héros d’action réelle pénétrant dans un monde animé spectaculaire. Capturé par Bugs Bunny pour déjouer un horrible gang de créatures spatiales, Jordan doit jouer au basket de sa vie pour sauver les héros de dessins animés bien-aimés d’un programme d’enlèvement hideux.

ÉLÉMENTS DU PACK COMBO BLU-RAY 4K ULTRA HD

le Space Jam Le pack combo Blu-ray Ultra HD 4K contient les fonctionnalités spéciales suivantes précédemment publiées:

• Commentaire du réalisateur Joe Pytka, Bugs Bunny (exprimé par Billy West) et Daffy Duck (exprimé par Dee Bradley Baker)

• Featurette: «Jammin» avec Bugs Bunny et Michael Jordan

• Des vidéoclips comprenant «Fly Like an Eagle» de Seal et l’hymne de Monstars «Hit ‘Em High»

LES BASES 4K

ERP Blu-ray Ultra HD 24,99 € *

Date de la rue standard: 7/6/2021

Langues Blu-ray Ultra HD: anglais, espagnol, français parisien, danois, finnois, allemand, italien, norvégien, suédois

Sous-titres Blu-ray Ultra HD: anglais SDH, espagnol, français parisien, danois, finnois, allemand, italien, néerlandais, norvégien, suédois

Durée: 87 min (fonctionnalité uniquement)

Classé: PG